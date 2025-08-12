Delegacija Hamasa stigla je u utorak u Kairo na konsultacije o novom egipatsko-katarskom prijedlogu za okončanje rata u Pojasu Gaze i sprečavanje izraelskog plana potpune ponovne okupacije tog područja.

Egipatski državni kanal Al-Qahera News javio je da će delegacija, na čijem čelu je visoki zvaničnik Hamasa Khalil al-Hayya, održati razgovore s egipatskim posrednicima o okviru prijedloga, koji dolazi u trenutku dok Izrael provodi fazni plan okupacije odobren prošle sedmice na sjednici sigurnosnog kabineta.

Prema izraelskom planu, prva faza podrazumijeva prisilno izmještanje oko milion stanovnika iz grada Gaze prema jugu, opkoljavanje grada i pokretanje upada u stambena naselja. Druga faza uključivala bi zauzimanje centralnih izbjegličkih kampova, od kojih su mnogi već pretrpjeli velika razaranja tokom rata.

Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty izjavio je u ponedjeljak da Kairo, u koordinaciji s Katarom i SAD-om, nastoji postići sveobuhvatan sporazum koji bi okončao izraelski rat i osigurao potpuni dogovor između Izraela i palestinskog pokreta otpora.

"Još uvijek postoji šansa da se postigne potpuni dogovor ako postoje dobra volja i politička odlučnost", rekao je Abdelatty na konferenciji za novinare u Kairu, optuživši Izrael za počinjenje genocida u Gazi i ozbiljno ograničavanje humanitarne pomoći, čime se enklava gura u glad.