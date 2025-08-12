Vojni transportni avioni u utorak su bacili humanitarnu pomoć iz zraka u blokirani Pojas Gaze, iznad centralnog grada Deira al-Balaha, gdje su mnogi satima čekali pod užarenim suncem kako bi osigurali namirnice.

Izrael drži Gazu pod blokadom već 18 godina, a od marta ove godine potpuno je zatvorio sve granične prijelaze, blokirajući ulazak humanitarne pomoći i dodatno pogoršavajući uslove za 2,4 miliona stanovnika enklave.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je u utorak da je pet osoba, uključujući dvoje djece, umrlo od gladi i teške neuhranjenosti u posljednja 24 sata. Time je ukupan broj umrlih povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao na 227, među kojima je 103 djece.