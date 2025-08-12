Vojni transportni avioni u utorak su bacili humanitarnu pomoć iz zraka u blokirani Pojas Gaze, iznad centralnog grada Deira al-Balaha, gdje su mnogi satima čekali pod užarenim suncem kako bi osigurali namirnice.
Izrael drži Gazu pod blokadom već 18 godina, a od marta ove godine potpuno je zatvorio sve granične prijelaze, blokirajući ulazak humanitarne pomoći i dodatno pogoršavajući uslove za 2,4 miliona stanovnika enklave.
Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je u utorak da je pet osoba, uključujući dvoje djece, umrlo od gladi i teške neuhranjenosti u posljednja 24 sata. Time je ukupan broj umrlih povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao na 227, među kojima je 103 djece.
Izrael se suočava s rastućim osudama zbog, kako se navodi, genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno gotovo 61.600 ljudi.
U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se, također, pred Međunarodnim sudom pravde suočava s optužbama za genocid zbog rata protiv ove enklave.