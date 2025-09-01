TÜRKİYE
Turski predsjednik s armenskim premijerom razgovarao o miru na Južnom Kavkazu
Erdogan je izrazio zadovoljstvo napretkom u mirovnom procesu između Armenije i Azerbejdžana i rekao da Turkiye podržava mir, stabilnost i razvoj u regiji, a istovremeno nastavlja doprinositi tom procesu.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao je u ponedjeljak s armenskim premijerom Nikolom Pashinyanom o mirovnim naporima na Južnom Kavkazu tokom samita Šangajske organizacije za saradnju u Kini, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkiye.

Na sastanku je razgovarano o odnosima Turkiye i Armenije u svjetlu koraka ka trajnoj stabilnosti i miru na Južnom Kavkazu, saopćila je direkcija na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je izrazio zadovoljstvo napretkom u mirovnom procesu između Armenije i Azerbejdžana i rekao da Turkiye podržava mir, stabilnost i razvoj u regiji, a istovremeno nastavlja doprinositi tom procesu.

Napomenuo je da Ankara procjenjuje korake za povećanje saradnje između Turkiye i Armenije.

Erdogan je u nedjelju doputovao u Kinu i istog dana održao bilateralne sastanke sa kineskim kolegom Xi Jinpingom i pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom.

25. samit ŠOS-a otvoren je u ponedjeljak uvodnim govorom predsjednika Xija.

ŠOS je nastao iz mehanizma "Šangajske petorke" koji čine Kina, Rusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan prije nego što se Uzbekistan pridružio kao šesti član. Danas uključuje 10 država članica, dva posmatrača i 14 partnera u dijalogu širom Azije, Evrope i Afrike.

Organizacija pokriva približno 24% svjetske kopnene površine i 42% svjetske populacije, pri čemu države članice čine otprilike četvrtinu globalnog BDP-a, a trgovina se povećala gotovo 100 puta u dvije decenije.


