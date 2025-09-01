Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao je u ponedjeljak s armenskim premijerom Nikolom Pashinyanom o mirovnim naporima na Južnom Kavkazu tokom samita Šangajske organizacije za saradnju u Kini, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkiye.

Na sastanku je razgovarano o odnosima Turkiye i Armenije u svjetlu koraka ka trajnoj stabilnosti i miru na Južnom Kavkazu, saopćila je direkcija na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je izrazio zadovoljstvo napretkom u mirovnom procesu između Armenije i Azerbejdžana i rekao da Turkiye podržava mir, stabilnost i razvoj u regiji, a istovremeno nastavlja doprinositi tom procesu.

Napomenuo je da Ankara procjenjuje korake za povećanje saradnje između Turkiye i Armenije.

Erdogan je u nedjelju doputovao u Kinu i istog dana održao bilateralne sastanke sa kineskim kolegom Xi Jinpingom i pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom.