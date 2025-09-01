Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u ponedjeljak s azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim tokom 25. samita Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tianjinu, u Kini.

Turski predsjednik Erdogan i njegov azerbejdžanski kolega Alijev razgovarali su o bilateralnim odnosima, regionalnim i globalnim pitanjima na marginama samita ŠOS-a u Kini.

Erdogan je izrazio zadovoljstvo napretkom u mirovnom procesu između Armenije i Azerbejdžana i rekao da će Turkiye nastaviti doprinositi tome, saopćeno je i z Direkcije za komunikacije Turkiye.

Turski predsjednik Erdogan poručio Alijevu da će Turkiye i Azerbejdžan nastaviti poduzimati korake za razvoj saradnje u mnogim oblastima, posebno u oblasti energetike i transporta.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i azerbejdžanski ministar vanjskih poslova Jeyhun Bayramov također su sudjelovali na sastanku.