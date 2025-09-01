Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u ponedjeljak s azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim tokom 25. samita Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tianjinu, u Kini.
Turski predsjednik Erdogan i njegov azerbejdžanski kolega Alijev razgovarali su o bilateralnim odnosima, regionalnim i globalnim pitanjima na marginama samita ŠOS-a u Kini.
Erdogan je izrazio zadovoljstvo napretkom u mirovnom procesu između Armenije i Azerbejdžana i rekao da će Turkiye nastaviti doprinositi tome, saopćeno je i z Direkcije za komunikacije Turkiye.
Turski predsjednik Erdogan poručio Alijevu da će Turkiye i Azerbejdžan nastaviti poduzimati korake za razvoj saradnje u mnogim oblastima, posebno u oblasti energetike i transporta.
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i azerbejdžanski ministar vanjskih poslova Jeyhun Bayramov također su sudjelovali na sastanku.
Erdogan je u nedjelju doputovao u Kinu i istog dana održao bilateralne sastanke sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom i pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom.
25. samit ŠOS-a otvoren je u ponedjeljak uvodnim govorom predsjednika Xija.
ŠOS je nastao iz mehanizma "Šangajske petorke" koji su činile Kina, Rusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan prije nego što se Uzbekistan pridružio kao šesti član. Danas uključuje 10 država članica, dva posmatrača i 14 partnera u dijalogu širom Azije, Evrope i Afrike.
Organizacija pokriva približno 24 posto svjetske kopnene površine i 42 posto svjetske populacije, pri čemu države članice čine otprilike četvrtinu globalnog BDP-a, a trgovina se povećala gotovo 100 puta u dvije decenije.