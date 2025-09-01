TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Predsjednici Turkiye i Rusije sastali se na marginama samita SCO-a u Kini
Sastanak održan u hotelu na marginama 25. samita Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u kineskom Tianjinu.
Predsjednici Turkiye i Rusije sastali se na marginama samita SCO-a u Kini
Erdogan se s Putinom sastao u hotelu u Tianjinu, koji je domaćin 25. samitu Vijeća šefova država SCO-a. / AA
1 Septembar 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u ponedjeljak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na marginama 25. samita Šangajske organizacije za saradnju (SCO).

Erdogan se s Putinom sastao u hotelu u Tianjinu, koji je domaćin 25. samitu Vijeća šefova država SCO-a.

Preporučeno

U pratnji Erdogana bili su turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar, ministar trezora i finansija Mehmet Simsek, ministar nacionalne odbrane Yasar Guler, ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir, ministar trgovine Omer Bolat, šef Nacionalne obavještajne organizacije Ibrahim Kalin, šef Turske direkcije za komunikacije Burhanettin Duran i glavni predsjednički savjetnik Cagri Erhan.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us