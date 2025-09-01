1 Septembar 2025
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u ponedjeljak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na marginama 25. samita Šangajske organizacije za saradnju (SCO).
Erdogan se s Putinom sastao u hotelu u Tianjinu, koji je domaćin 25. samitu Vijeća šefova država SCO-a.
U pratnji Erdogana bili su turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar, ministar trezora i finansija Mehmet Simsek, ministar nacionalne odbrane Yasar Guler, ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir, ministar trgovine Omer Bolat, šef Nacionalne obavještajne organizacije Ibrahim Kalin, šef Turske direkcije za komunikacije Burhanettin Duran i glavni predsjednički savjetnik Cagri Erhan.