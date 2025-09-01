Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u ponedjeljak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na marginama 25. samita Šangajske organizacije za saradnju (SCO).

Erdogan se s Putinom sastao u hotelu u Tianjinu, koji je domaćin 25. samitu Vijeća šefova država SCO-a.