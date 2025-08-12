Milorad Dodik otkupio je jednogodišnju kaznu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Iz Suda Bosne i Hercegovine su potvrdili da su usvojili prijedlog odbrane te su osuđenom Dodiku kaznu zatvora zamijenili novčanom kaznom.



Prema zakonima u BiH, osuđenoj osobi je omogućeno da zatvorsku kaznu do godinu dana zamijeni za novčanu kaznu u iznosu od 100 KM po danu. Dodik će tako u roku od 30 dana morati uplatiti 36.500 KM.

Sud BiH je početkom augusta pravosnažno osudio Dodika na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja dužnosti predsjednika entiteta i drugih političkih funkcija na svim nivoima u zemlji u narednih šest godina zbog potpisivanja uredbe o proglašenju zakona koji je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt prethodno ukinuo.

Pomenutom presudom Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. odbio provoditi odluke visokog predstavnika o sprečavanju stupanja na snagu entitetskog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o sprečavanju stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske od 1. jula 2023. Dodik je 7. jula te godine potpisao ukaze o proglašenju navedenih zakona.

Visoki predstavnik je, prethodno, 1. jula 2023, odlukom izmijenio Krivični zakon BiH, kojom je uveo inkriminaciju neizvršavanja njegovih odluka.