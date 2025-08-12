REGIJA
2 minuta čitanja
Sud BiH: Milorad Dodik otkupio jednogodišnju kaznu zatvora
Iz Suda Bosne i Hercegovine su potvrdili da su usvojili prijedlog odbrane te su osuđenom Dodiku kaznu zatvora zamijenili novčanom kaznom.
Sud BiH: Milorad Dodik otkupio jednogodišnju kaznu zatvora
Na odluku CIK-a Dodik ima pravo na žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH koje razmatra izborne žalbe. / AP
14 sati prošlost

Milorad Dodik otkupio je jednogodišnju kaznu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Iz Suda Bosne i Hercegovine su potvrdili da su usvojili prijedlog odbrane te su osuđenom Dodiku kaznu zatvora zamijenili novčanom kaznom.

Prema zakonima u BiH, osuđenoj osobi je omogućeno da zatvorsku kaznu do godinu dana zamijeni za novčanu kaznu u iznosu od 100 KM po danu. Dodik će tako u roku od 30 dana morati uplatiti 36.500 KM.

Sud BiH je početkom augusta pravosnažno osudio Dodika na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja dužnosti predsjednika entiteta i drugih političkih funkcija na svim nivoima u zemlji u narednih šest godina zbog potpisivanja uredbe o proglašenju zakona koji je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt prethodno ukinuo.

Pomenutom presudom Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. odbio provoditi odluke visokog predstavnika o sprečavanju stupanja na snagu entitetskog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o sprečavanju stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske od 1. jula 2023. Dodik je 7. jula te godine potpisao ukaze o proglašenju navedenih zakona.

Visoki predstavnik je, prethodno, 1. jula 2023, odlukom izmijenio Krivični zakon BiH, kojom je uveo inkriminaciju neizvršavanja njegovih odluka.

Preporučeno

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je donijela odluku o oduzimanju mandata Dodiku na funkciji predsjednika RS-a. Odluku o oduzimanju mandata donesena je u skladu s Izbornim zakonom BiH koji propisuje postupak utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne duže od šest mjeseci.

Na odluku CIK-a Dodik ima pravo na žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH koje razmatra izborne žalbe.

Dodik je odbacio odluku CIK-a i najavio referendum u RS-u o njegovom mandatu.


IZVOR:AA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us