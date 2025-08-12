Milorad Dodik otkupio je jednogodišnju kaznu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.
Iz Suda Bosne i Hercegovine su potvrdili da su usvojili prijedlog odbrane te su osuđenom Dodiku kaznu zatvora zamijenili novčanom kaznom.
Prema zakonima u BiH, osuđenoj osobi je omogućeno da zatvorsku kaznu do godinu dana zamijeni za novčanu kaznu u iznosu od 100 KM po danu. Dodik će tako u roku od 30 dana morati uplatiti 36.500 KM.
Sud BiH je početkom augusta pravosnažno osudio Dodika na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja dužnosti predsjednika entiteta i drugih političkih funkcija na svim nivoima u zemlji u narednih šest godina zbog potpisivanja uredbe o proglašenju zakona koji je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt prethodno ukinuo.
Pomenutom presudom Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. odbio provoditi odluke visokog predstavnika o sprečavanju stupanja na snagu entitetskog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o sprečavanju stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske od 1. jula 2023. Dodik je 7. jula te godine potpisao ukaze o proglašenju navedenih zakona.
Visoki predstavnik je, prethodno, 1. jula 2023, odlukom izmijenio Krivični zakon BiH, kojom je uveo inkriminaciju neizvršavanja njegovih odluka.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je donijela odluku o oduzimanju mandata Dodiku na funkciji predsjednika RS-a. Odluku o oduzimanju mandata donesena je u skladu s Izbornim zakonom BiH koji propisuje postupak utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne duže od šest mjeseci.
Na odluku CIK-a Dodik ima pravo na žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH koje razmatra izborne žalbe.
Dodik je odbacio odluku CIK-a i najavio referendum u RS-u o njegovom mandatu.