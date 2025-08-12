Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sazvao je hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost za utorak kasno popodne zbog dramatične situacije izazvane širenjem požara širom te države.

Na sjednicu su, pored članova Savjeta, pozvani ministri unutrašnjih poslova i odbrane, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore i direktor Uprave policije.

Milatović je u utorak ujutro razgovarao sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem nakon čega je hrvatski kanader stigao u Crnu Goru. Takođe je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci koju je poslala Srbija.

Kasnije u toku dana razgovarao je i sa Radmilom Šekerinskom, zamjenicom generalnog sekretara NATO-a, saopćeno je iz Milatovićevog ureda.

Navodi se da je Šekerinska obavijestila da je aktiviran Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) – glavni mehanizam NATO-a za civilni odgovor u vanrednim situacijama čime je državama članicama upućen zahtjev za hitnu pomoć.