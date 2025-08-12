Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sazvao je hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost za utorak kasno popodne zbog dramatične situacije izazvane širenjem požara širom te države.
Na sjednicu su, pored članova Savjeta, pozvani ministri unutrašnjih poslova i odbrane, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore i direktor Uprave policije.
Milatović je u utorak ujutro razgovarao sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem nakon čega je hrvatski kanader stigao u Crnu Goru. Takođe je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci koju je poslala Srbija.
Kasnije u toku dana razgovarao je i sa Radmilom Šekerinskom, zamjenicom generalnog sekretara NATO-a, saopćeno je iz Milatovićevog ureda.
Navodi se da je Šekerinska obavijestila da je aktiviran Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) – glavni mehanizam NATO-a za civilni odgovor u vanrednim situacijama čime je državama članicama upućen zahtjev za hitnu pomoć.
"Crna Gora mora koordinisano preduzimati sve mjere kako bi zaštitila živote građana, njihovu imovinu i prirodna bogatstva zemlje", kazao je Milatović.
Ranije u utorak predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio je zahtjev za hitno sazivanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost predsjedniku države i predsjedniku Vlade Crne Gore, Jakovu Milatoviću i Milojku Spajiću, na kojoj bi analizirali trenutnu bezbjednosnu situaciju i usvojili hitne mjere za zaštitu ljudskih života, imovine, infrastrukture i prirodnih resursa.
Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore Miodrag Bešović saopštio je u utorak da je stanje sa požarima u Crnoj Gori stabilnije, ali da ne može u potpunosti predvidjeti razvoj situacije. Dodao je kako vjeruje da će vatra uz angažovanje domaćih službi i pomoć drugih zemalja biti stavljena pod kontrolu.
Osim domaćih službi, požare u Crnoj Gori gase avioni za gašenje iz Hrvatske i Srbije, a tokom dana najavljen je i avion iz Italije.