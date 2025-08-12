Albanski premijer Edi Rama objavio je videosnimak snimljen dronom Bayraktar, na kojem se, kako tvrdi, vidi osoba koja namjerno izaziva šumski požar, dok se zemlja već sedmicama bori s razornim vatrenim stihijama.
"Namjerno podmetanje požara nije samo zločin, to je izdaja naše zemlje i budućnosti naše djece. Ovo je snimak namjernog podmetanja požara koji su danas snimili dronovi zračnih snaga. Državna policija je na terenu kako bi privela pravdi svakoga ko se igra vatrom na zajedničkoj imovini", naveo je Rama na svom Facebooku.
"U ovom teškom vremenu globalnog zagrijavanja i plamena koji posebno izazivaju sve mediteranske zemlje, morat ćemo izjednačiti palež s ubistvom u Krivičnom zakonu", dodao je.
Albanija se sedmicama suočava s požarima koji su zahvatili gotovo cijelu zemlju, a vlasti navode da je velik dio njih podmetnut. Prema podacima Ministarstva odbrane, u posljednja 24 sata izbio je gotovo 40 požara, od kojih je većina ugašena, dok je više od deset još uvijek aktivno. Od početka jula izgorjelo je gotovo 34.000 hektara, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS).
Posebno dramatična situacija je na jugu zemlje, u obalnom području Finiqa, oko 160 kilometara od Tirane, gdje i dalje gori. Evakuirano je desetak ljudi, a nekoliko kuća potpuno je uništeno. U gašenje su uključeni vojni zrakoplovi i helikopteri iz Albanije i susjednih zemalja, dok je na terenu raspoređeno oko 800 vojnika.