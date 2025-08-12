REGIJA
2 minuta čitanja
Dron Bayraktar snimio osobu dok podmeće požar u Albaniji
Morat ćemo izjednačiti palež s ubistvom u Krivičnom zakonu, poručio je albanski premijer.
Dron Bayraktar snimio osobu dok podmeće požar u Albaniji
Morat ćemo izjednačiti palež s ubistvom u Krivičnom zakonu, poručio je albanski premijer. / AA
15 sati prošlost

Albanski premijer Edi Rama objavio je videosnimak snimljen dronom Bayraktar, na kojem se, kako tvrdi, vidi osoba koja namjerno izaziva šumski požar, dok se zemlja već sedmicama bori s razornim vatrenim stihijama.

"Namjerno podmetanje požara nije samo zločin, to je izdaja naše zemlje i budućnosti naše djece. Ovo je snimak namjernog podmetanja požara koji su danas snimili dronovi zračnih snaga. Državna policija je na terenu kako bi privela pravdi svakoga ko se igra vatrom na zajedničkoj imovini", naveo je Rama na svom Facebooku.

"U ovom teškom vremenu globalnog zagrijavanja i plamena koji posebno izazivaju sve mediteranske zemlje, morat ćemo izjednačiti palež s ubistvom u Krivičnom zakonu", dodao je.

Preporučeno

Albanija se sedmicama suočava s požarima koji su zahvatili gotovo cijelu zemlju, a vlasti navode da je velik dio njih podmetnut. Prema podacima Ministarstva odbrane, u posljednja 24 sata izbio je gotovo 40 požara, od kojih je većina ugašena, dok je više od deset još uvijek aktivno. Od početka jula izgorjelo je gotovo 34.000 hektara, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS).

Posebno dramatična situacija je na jugu zemlje, u obalnom području Finiqa, oko 160 kilometara od Tirane, gdje i dalje gori. Evakuirano je desetak ljudi, a nekoliko kuća potpuno je uništeno. U gašenje su uključeni vojni zrakoplovi i helikopteri iz Albanije i susjednih zemalja, dok je na terenu raspoređeno oko 800 vojnika.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us