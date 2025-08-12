Albanski premijer Edi Rama objavio je videosnimak snimljen dronom Bayraktar, na kojem se, kako tvrdi, vidi osoba koja namjerno izaziva šumski požar, dok se zemlja već sedmicama bori s razornim vatrenim stihijama.

"Namjerno podmetanje požara nije samo zločin, to je izdaja naše zemlje i budućnosti naše djece. Ovo je snimak namjernog podmetanja požara koji su danas snimili dronovi zračnih snaga. Državna policija je na terenu kako bi privela pravdi svakoga ko se igra vatrom na zajedničkoj imovini", naveo je Rama na svom Facebooku.

"U ovom teškom vremenu globalnog zagrijavanja i plamena koji posebno izazivaju sve mediteranske zemlje, morat ćemo izjednačiti palež s ubistvom u Krivičnom zakonu", dodao je.