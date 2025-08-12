REGIJA
Crna Gora: Mandić zbog požara traži sjednicu Savjeta za odbranu, stigla pomoć iz Srbije i Hrvatske
Ekstremne vremenske neprilike, temperature iznad 40°C, niska vlažnost vazduha, izuzetno nepovoljna hidrološka situacija i jaki vjetrovi doveli su do izbijanja masovnih požara, navodi predsjednik crnogorske Skupštine.
U Podgoricu gdje se vatra opasno širi, stigle su vatrogasne ekipe iz više crnogorskih opština. / AA
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio je zahtjev za hitno sazivanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost predsjedniku države i predsjedniku Vlade Crne Gore, Jakovu Milatoviću i Milojku Spajiću, na kojoj bi analizirali trenutnu bezbjednosnu situaciju i usvojili hitne mjere za zaštitu ljudskih života, imovine, infrastrukture i prirodnih resursa.

"Crna Gora se danas suočava sa prirodnom katastrofom koja ima tendenciju da postane jedna od najvećih u njenoj istoriji. Ekstremne vremenske neprilike, temperature iznad 40°C, niska vlažnost vazduha, izuzetno nepovoljna hidrološka situacija i jaki vjetrovi doveli su do izbijanja masovnih požara i konstantno povećavaju rizik od širenja vatre i pojave novih žarišta. Naredna tri dana, prema procjenama stručnjaka, kritična su za stabilizaciju situacije", kazao je Mandić, prenio je portal RTCG.

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore Miodrag Bešović saopštio je u utorak da je stanje sa požarima u Crnoj Gori stabilnije, ali da ne može u potpunosti predvidjeti razvoj situacije. Dodao je kako vjeruje da će vatra uz angažovanje domaćih službi i pomoć drugih zemalja biti stavljena pod kontrolu.

Pomoć Srbije i Hrvatske

Osim domaćih službi, pomoć u gašenju požara poslale su susjedne zemlje Srbija i Hrvatska, dok je Italija najavila dolazak aviona za gašenje tokom utorka, potvrdio je potpredsjednik crnogorske Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći.

"Hvala kolegi Radmanu na razumijevanju i koordinaciji kao i predsjedniku Vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću te potpredsjednicima Vlade Hrvatske i ministrima odrane Ivanu Anušiću i hrvatskih branitelja Tomu Medvedu, na promptnoj reakciji. Hvaala svima koji pomažu Crnoj Gori u ovim teškim trenucima", kazao je Ibrahimović, dok je premijer Milojko Spajić najavio pomoć Austrije, prenosi portal RTCG.

U Podgoricu gdje se vatra opasno širi, stigle su vatrogasne ekipe iz više crnogorskih opština: Herceg Novog, Tivta, Kotora, Berana, Pljevalja, Žabljaka, Danilovgrada, Cetinja i Bijelog Polja.

Bešović je naveo da Crna Gora očekuje i odgovor od NATO mehanizma EADRCC centra o mogućnostima za pomoć, te da je u stalnoj koordinaciji s predstavnicima Misije Crne Gore pri NATO-u.

"Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti i spašavanju, dobili smo pomoć u vidu helikoptera Kamov Ka-32 nosivosti pet tona, koji je i danas aktivan u reonu Podgorice, zajedno sa našim kapacitetima", napisao je u saopćenju Bešović.

Najveći požari

Na teritoriji Crne Gore i u ponedjeljak navečer su bili aktivni požari na više lokacija, a najveća žarišta su bila u Kakarickoj gori, Gornjim Kokotima, Piperima, Kučima, Buljarici, Čanju.

"Danas je stanje stabilnije, ne možemo u potpunosti predvidjeti razvoj situacije, ali vjerujemo da ćemo uz angažovanje naših službi i pomoć partnera požare staviti pod potpunu kontrolu", istakao je Bešović.

Naveo je da su na terenu angažovane lokalne službe zaštite i spašavanja, kolege iz drugih opština, avio-helikopterska jedinica MUP-a, pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje, višenamjenski robotski sistem za gašenje požara, kao i Vojska Crne Gore i njeni vazduhoplovi.

"Još jednom apelujemo na građane da svaku pojavu požara odmah prijave na brojeve 112 ili 123, a ukoliko primijete namjerno podmetanje ili neodgovorno postupanje, na broj 112 ili 122", ističe se u saopštenju.

IZVOR:AA
