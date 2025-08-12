Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio je zahtjev za hitno sazivanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost predsjedniku države i predsjedniku Vlade Crne Gore, Jakovu Milatoviću i Milojku Spajiću, na kojoj bi analizirali trenutnu bezbjednosnu situaciju i usvojili hitne mjere za zaštitu ljudskih života, imovine, infrastrukture i prirodnih resursa.

"Crna Gora se danas suočava sa prirodnom katastrofom koja ima tendenciju da postane jedna od najvećih u njenoj istoriji. Ekstremne vremenske neprilike, temperature iznad 40°C, niska vlažnost vazduha, izuzetno nepovoljna hidrološka situacija i jaki vjetrovi doveli su do izbijanja masovnih požara i konstantno povećavaju rizik od širenja vatre i pojave novih žarišta. Naredna tri dana, prema procjenama stručnjaka, kritična su za stabilizaciju situacije", kazao je Mandić, prenio je portal RTCG.

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore Miodrag Bešović saopštio je u utorak da je stanje sa požarima u Crnoj Gori stabilnije, ali da ne može u potpunosti predvidjeti razvoj situacije. Dodao je kako vjeruje da će vatra uz angažovanje domaćih službi i pomoć drugih zemalja biti stavljena pod kontrolu.

Pomoć Srbije i Hrvatske

Osim domaćih službi, pomoć u gašenju požara poslale su susjedne zemlje Srbija i Hrvatska, dok je Italija najavila dolazak aviona za gašenje tokom utorka, potvrdio je potpredsjednik crnogorske Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći.

"Hvala kolegi Radmanu na razumijevanju i koordinaciji kao i predsjedniku Vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću te potpredsjednicima Vlade Hrvatske i ministrima odrane Ivanu Anušiću i hrvatskih branitelja Tomu Medvedu, na promptnoj reakciji. Hvaala svima koji pomažu Crnoj Gori u ovim teškim trenucima", kazao je Ibrahimović, dok je premijer Milojko Spajić najavio pomoć Austrije, prenosi portal RTCG.

U Podgoricu gdje se vatra opasno širi, stigle su vatrogasne ekipe iz više crnogorskih opština: Herceg Novog, Tivta, Kotora, Berana, Pljevalja, Žabljaka, Danilovgrada, Cetinja i Bijelog Polja.