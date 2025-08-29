Masovno raseljavanje Palestinaca iz sjeveroistočnog dijela grada Gaza počelo je u petak navečer, nakon što su izraelske snage pojačale napade sjeverno i južno, bombardujući čitave kvartove.

Palestinski sigurnosni izvor rekao je Anadolu da se situacija u istočnim kvartovima grada pogoršava užasno brzo zbog intenziviranja izraelske ofanzive.