29 August 2025
Masovno raseljavanje Palestinaca iz sjeveroistočnog dijela grada Gaza počelo je u petak navečer, nakon što su izraelske snage pojačale napade sjeverno i južno, bombardujući čitave kvartove.
Palestinski sigurnosni izvor rekao je Anadolu da se situacija u istočnim kvartovima grada pogoršava užasno brzo zbog intenziviranja izraelske ofanzive.
Izvor je naveo da je izraelska vojska pojačala rušenja u južnom i sjeveroistočnom dijelu grada Gaza, koristeći robote opterećene eksplozivom uz artiljerijsko bombardovanje i vazdušne udare.
Dopisnik Anadolu agencije izvijestio je o masovnom raseljavanju stanovnika iz sjeveroistočnih kvartova prema zapadnom dijelu grada Gaza ili južnijim područjima unutar enklave.