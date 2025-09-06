SVIJET
Izraelski proizvođač oružja zatvorio pogon u Velikoj Britaniji koji je meta protesta aktivista
Nema prisutnog osoblja, osim zaštitara koji je stacioniran u vozilu parkiranom ispred prostorija, izvještava The Guardian.
Do ovog razvoja događaja dolazi u trenutku kada Palestine Action traži sudsku reviziju odluke britanske vlade o zabrani grupe. / AA
6 Septembar 2025

Postrojenje izraelskog proizvođača oružja Elbit Systems u Bristolu, u Velikoj Britaniji, koje je više puta bilo meta protesta grupe za direktnu akciju "Palestine Action", neočekivano je zatvoreno, prema pisanju The Guardiana.

Postrojenje Elbit Systems u Velikoj Britaniji u poslovnom parku Aztec West bilo je predmet mnogih protesta, uključujući i jedan 1. jula, samo nekoliko dana prije nego što je grupa zabranjena prema Zakonu o terorizmu, izvijestile su dnevne novine u subotu.

Elbit Systems UK, podružnica najvećeg izraelskog proizvođača oružja Elbit Systems, zakupila je lokaciju od 2019. godine, a ugovor ističe tek 2029. godine. Demonstranti su prethodno blokirali postrojenje, zauzeli njegov krov, razbili prozore i prekrili ga crvenom bojom.

Kada je The Guardian posjetio lokaciju ove sedmice, prostorije su izgledale napušteno, osim zaštitara koji je bio stacioniran ispred. Kompanija nije komentarisala status postrojenja, navodi se u izvještaju.

Elbit Systems, koji je prošle godine prijavio prihod od 6,8 ​​milijardi dolara, opisuje sebe kao okosnicu flote dronova izraelske vojske. Njegove operacije u Velikoj Britaniji prošle godine su prijavile operativni gubitak od 4,7 miliona funti (6,3 miliona eura), u poređenju sa profitom od 3,8 miliona funti (5,1 milion eura) u 2023. godini, prema podnescima kompanije koje citira dnevnik.

Andrew Feinstein, stručnjak za globalnu trgovinu oružjem, rekao je dnevniku da je zatvaranje bilo "izuzetno značajno", opisujući Elbit kao centralni dio izraelskog vojno-industrijskog kompleksa.

Do ovog razvoja događaja dolazi u trenutku kada Palestine Action traži sudsku reviziju odluke britanske vlade o zabrani grupe.

Grupa je zabranjena u julu prema Zakonu o terorizmu iz 2000. godine nakon što su aktivisti sprejem prefarbali avione u bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva.

Genocid u Gazi ušao je u petak u 700. dan, a Izrael je ubio skoro 64.400 Palestinaca. Vojna kampanja je opustošila enklavu koja se suočava sa glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.


