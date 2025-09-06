Postrojenje izraelskog proizvođača oružja Elbit Systems u Bristolu, u Velikoj Britaniji, koje je više puta bilo meta protesta grupe za direktnu akciju "Palestine Action", neočekivano je zatvoreno, prema pisanju The Guardiana.

Postrojenje Elbit Systems u Velikoj Britaniji u poslovnom parku Aztec West bilo je predmet mnogih protesta, uključujući i jedan 1. jula, samo nekoliko dana prije nego što je grupa zabranjena prema Zakonu o terorizmu, izvijestile su dnevne novine u subotu.

Elbit Systems UK, podružnica najvećeg izraelskog proizvođača oružja Elbit Systems, zakupila je lokaciju od 2019. godine, a ugovor ističe tek 2029. godine. Demonstranti su prethodno blokirali postrojenje, zauzeli njegov krov, razbili prozore i prekrili ga crvenom bojom.

Kada je The Guardian posjetio lokaciju ove sedmice, prostorije su izgledale napušteno, osim zaštitara koji je bio stacioniran ispred. Kompanija nije komentarisala status postrojenja, navodi se u izvještaju.

Elbit Systems, koji je prošle godine prijavio prihod od 6,8 ​​milijardi dolara, opisuje sebe kao okosnicu flote dronova izraelske vojske. Njegove operacije u Velikoj Britaniji prošle godine su prijavile operativni gubitak od 4,7 miliona funti (6,3 miliona eura), u poređenju sa profitom od 3,8 miliona funti (5,1 milion eura) u 2023. godini, prema podnescima kompanije koje citira dnevnik.

Andrew Feinstein, stručnjak za globalnu trgovinu oružjem, rekao je dnevniku da je zatvaranje bilo "izuzetno značajno", opisujući Elbit kao centralni dio izraelskog vojno-industrijskog kompleksa.