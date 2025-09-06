Japan i Australija su u subotu pozvali na trenutni prekid vatre u Gazi, izražavajući duboku zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne krize i protiveći se svakom daljnjem širenju izraelske vojne akcije.

U zajedničkom saopštenju izdatom nakon sastanka ministara vanjskih poslova i odbrane u Tokiju, dvije zemlje su također pozvale na ogroman i nesmetan porast humanitarne pomoći civilima u opkoljenoj enklavi.

U petak su japanski ministar vanjskih poslova Takeshi Iwaya i ministar odbrane Gen Nakatani, te njihovi australijski kolege, Penny Wong i Richard Marles, održali 12. ministarski dijalog "2+2" između dvije zemlje.

"Izrazili smo ozbiljnu zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku, posebno zbog nalaza gladi u Gazi, ponavljajući hitne pozive za ogroman i nesmetan porast pomoći civilima u potrebi", navodi se u saopštenju.

Ministri su također ponovili svoje protivljenje izraelskom planu naselja E1, odobrenom prošlog mjeseca, kojim bi se okupirana Zapadna obala podijelila na dva dijela, odvojivši sjeverne gradove Ramallah i Nablus od Betlehema i Hebrona na jugu i izolirajući istočni Jerusalem.