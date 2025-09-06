SVIJET
Japan i Australija pozvali na prekid vatre u Gazi i protive se vojnoj akciji
Ministri vanjskih poslova i odbrane pozivaju na nesmetano povećanje pomoći civilima u drugoj godini genocida u Gazi.
Dvije zemlje su također pozvale na ogroman i nesmetan porast humanitarne pomoći civilima u opkoljenoj enklavi. / Reuters
6 Septembar 2025

Japan i Australija su u subotu pozvali na trenutni prekid vatre u Gazi, izražavajući duboku zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne krize i protiveći se svakom daljnjem širenju izraelske vojne akcije.

U zajedničkom saopštenju izdatom nakon sastanka ministara vanjskih poslova i odbrane u Tokiju, dvije zemlje su također pozvale na ogroman i nesmetan porast humanitarne pomoći civilima u opkoljenoj enklavi.

U petak su japanski ministar vanjskih poslova Takeshi Iwaya i ministar odbrane Gen Nakatani, te njihovi australijski kolege, Penny Wong i Richard Marles, održali 12. ministarski dijalog "2+2" između dvije zemlje.

"Izrazili smo ozbiljnu zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku, posebno zbog nalaza gladi u Gazi, ponavljajući hitne pozive za ogroman i nesmetan porast pomoći civilima u potrebi", navodi se u saopštenju.

Ministri su također ponovili svoje protivljenje izraelskom planu naselja E1, odobrenom prošlog mjeseca, kojim bi se okupirana Zapadna obala podijelila na dva dijela, odvojivši sjeverne gradove Ramallah i Nablus od Betlehema i Hebrona na jugu i izolirajući istočni Jerusalem.

UN i veći dio međunarodne zajednice smatraju takva naselja ilegalnim prema međunarodnom pravu i upozoravaju da ona ugrožavaju održivost rješenja dvije države, okvira koji se smatra važnim za rješavanje višedecenijskog palestinsko-izraelskog sukoba.

Zabrinutost izvan Gaze

U zajedničkoj izjavi također je izražena „ozbiljna zabrinutost“ zbog krize u Mjanmaru, osuđujući napade vojnog režima na civile. Dvije zemlje pozvale su na hitan prekid nasilja, oslobađanje političkih zatvorenika i siguran pristup humanitarnoj pomoći.

Japan i Australija dodatno su naglasili važnost ekonomske sigurnosti kao dijela nacionalne sigurnosti, obećavajući dublju saradnju u oblasti kritičnih minerala, otpornosti lanca snabdijevanja i novih tehnologija.

