Izraelske snage su u srijedu pogodile kuću porodice Abu Duf u istočnoj četvrti Zeitoun u Gazi, usmrtivši 11 Palestinaca, saopćile su lokalne vlasti.
Tijela su prebačena u Baptističku bolnicu Al-Ahli u Gazi.
Nakon dženaze, žrtve su ukopane na obližnjem groblju dok su ožalošćeni članovi porodica u suzama ispraćali najmilije.
U međuvremenu, Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je u utorak da je pet osoba, uključujući dvoje djece, preminulo od gladi i teške pothranjenosti u posljednja 24 sata, čime je ukupni broj umrlih od gladi od oktobra 2023. porastao na 227, uključujući 103 djece.
Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. usmrtio skoro 61.600 ljudi.
Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se takođe suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove enklave.