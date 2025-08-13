Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. usmrtio skoro 61.600 ljudi.

Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se takođe suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove enklave.