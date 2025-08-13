RAT PROTIV GAZE
Izraelski napad na kuću u Gazi usmrtio 11 osoba u četvrti Zeitoun
Tijela su prebačena u Baptističku bolnicu Al-Ahli u Gazi.
Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. usmrtio skoro 61.600 ljudi. / AA
13 August 2025

Izraelske snage su u srijedu pogodile kuću porodice Abu Duf u istočnoj četvrti Zeitoun u Gazi, usmrtivši 11 Palestinaca, saopćile su lokalne vlasti.

Tijela su prebačena u Baptističku bolnicu Al-Ahli u Gazi.

Nakon dženaze, žrtve su ukopane na obližnjem groblju dok su ožalošćeni članovi porodica u suzama ispraćali najmilije.

U međuvremenu, Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je u utorak da je pet osoba, uključujući dvoje djece, preminulo od gladi i teške pothranjenosti u posljednja 24 sata, čime je ukupni broj umrlih od gladi od oktobra 2023. porastao na 227, uključujući 103 djece.

Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. usmrtio skoro 61.600 ljudi.

Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se takođe suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove enklave.

Istraži
