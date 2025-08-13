Najmanje sedmero Palestinaca je ubijeno, a mnogi su ranjeni u srijedu ujutro u izraelskoj vatri i zračnim napadima na grad Gazu i Deir al-Balah, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa, pozivajući se na medicinske izvore.

Prema izvorima, izraelske snage su pucale i ubile četiri osobe koje su čekale pomoć na jugoistoku Deir al-Balaha u centralnoj Gazi, ranivši druge.

Još tri osobe su ubijene, a nekoliko ih je ranjeno u zračnom napadu na ulicu al-Thani u naselju Sheikh Radwan na sjeveru grada Gaze, rekli su izvori.