Najmanje sedmero Palestinaca je ubijeno, a mnogi su ranjeni u srijedu ujutro u izraelskoj vatri i zračnim napadima na grad Gazu i Deir al-Balah, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa, pozivajući se na medicinske izvore.
Prema izvorima, izraelske snage su pucale i ubile četiri osobe koje su čekale pomoć na jugoistoku Deir al-Balaha u centralnoj Gazi, ranivši druge.
Još tri osobe su ubijene, a nekoliko ih je ranjeno u zračnom napadu na ulicu al-Thani u naselju Sheikh Radwan na sjeveru grada Gaze, rekli su izvori.
Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio skoro 61.600 žrtava.
U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.