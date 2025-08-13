RAT PROTIV GAZE
U izraelskim napadima ubijeno još 39 Palestinaca u Pojasu Gaze
Sedam članova porodice, među kojima je i petero djece, ubijeno je u gradu Gazi.
Dvanaest osoba je stradalo kada je izraelski zračni napad pogodio porodičnu kuću u četvrti Zeitoun, u jugoistočnom dijelu Gaze. / AP
13 August 2025

Izraelski zračni napadi na kuće i šatore u kojima su smještene raseljene porodice ubili su najmanje 39 Palestinaca, uključujući sedam članova jedne porodice, širom pojasa Gaze, saopćili su medicinski izvori.

Četiri osobe su poginule kada su izraelske snage granatirale Palestince koji su čekali pomoć u blizini koridora Nitzarim u centralnom dijelu Gaze, rekli su ljekari.

Dvanaest osoba je stradalo kada je izraelski zračni napad pogodio porodičnu kuću u četvrti Zeitoun, u jugoistočnom dijelu Gaze.

Četiri osobe su ubijene, a desetine ranjene u izraelskoj vatri dok su čekale pomoć jugoistočno od Deir al-Balah u centralnom dijelu Gaze.

Jedan izraelski napad na ulici al-Thani u četvrti Sheikh Radwan u sjevernom dijelu Gaze ubio je tri osobe, a nekoliko drugih ranio.

U južnom dijelu Gaze sedam članova jedne porodice, uključujući petoro djece i jednu ženu, poginulo je, dok su drugi ranjeni kada je njihov šator u Tel al-Hawi pogođen.

Dodatne žrtve uključuju Palestinca koji je čekao pomoć u blizini Nitzarima i još jednog u području Morag u južnoj Gazi, naveli su ljekari.

Izraelske snage su također ubile sedam Palestinaca i ranile 18 drugih koji su učestvovali u osiguranju operacija pomoći u četvrti Al-Saftawi u sjevernom dijelu Gaze, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno skoro 61.600 ljudi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na tom području.

