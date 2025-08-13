Izraelski zračni napadi na kuće i šatore u kojima su smještene raseljene porodice ubili su najmanje 39 Palestinaca, uključujući sedam članova jedne porodice, širom pojasa Gaze, saopćili su medicinski izvori.

Četiri osobe su poginule kada su izraelske snage granatirale Palestince koji su čekali pomoć u blizini koridora Nitzarim u centralnom dijelu Gaze, rekli su ljekari.

Dvanaest osoba je stradalo kada je izraelski zračni napad pogodio porodičnu kuću u četvrti Zeitoun, u jugoistočnom dijelu Gaze.

Četiri osobe su ubijene, a desetine ranjene u izraelskoj vatri dok su čekale pomoć jugoistočno od Deir al-Balah u centralnom dijelu Gaze.

Jedan izraelski napad na ulici al-Thani u četvrti Sheikh Radwan u sjevernom dijelu Gaze ubio je tri osobe, a nekoliko drugih ranio.

U južnom dijelu Gaze sedam članova jedne porodice, uključujući petoro djece i jednu ženu, poginulo je, dok su drugi ranjeni kada je njihov šator u Tel al-Hawi pogođen.