Utakmica mladih reprezentacija Bosne i Hercegovine (BiH) i Izraela biće odigrana u petak u Mostaru bez prisustva navijača, odlučila je Policijska uprava Mostar.

"U skladu sa sigurnosnom procjenom i u saradnji s organizatorima sportskog događaja, PU Mostar donijela je rješenje da se nadolazeća fudbalska utakmica između mladih reprezentacija BiH i Izraela, koja će se održati dana u petak u 18 sati, na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru, odigra bez prisustva gledatelja", saopćeno je iz Ureda komesara policije Hercegovačko-neretvanskog kantona.