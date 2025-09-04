REGIJA
Policija u Mostaru zabranila prisustvo navijača na utakmici U21 reprezentacija BiH i Izraela
Iz MUP-a HNK su saopćili da je odluka donesena u skladu sa sigurnosnom procjenom.
Utakmica između U21 selekcija BiH i Izraela igra se u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvu 2027. godine u Srbiji i Albaniji. / AA
4 Septembar 2025

Utakmica mladih reprezentacija Bosne i Hercegovine (BiH) i Izraela biće odigrana u petak u Mostaru bez prisustva navijača, odlučila je Policijska uprava Mostar.

"U skladu sa sigurnosnom procjenom i u saradnji s organizatorima sportskog događaja, PU Mostar donijela je rješenje da se nadolazeća fudbalska utakmica između mladih reprezentacija BiH i Izraela, koja će se održati dana u petak u 18 sati, na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru, odigra bez prisustva gledatelja", saopćeno je iz Ureda komesara policije Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Dodali su da će policijski službenici Uprave policije MUP-a HNK na dan održavanja utakmice provesti sve zakonom propisane mjere osiguranja i nadzirati provođene ovih mjera.

Utakmica između U21 selekcija BiH i Izraela igra se u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvu 2027. godine u Srbiji i Albaniji.

