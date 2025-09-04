U organizaciji neformalne grupe građana BiH pod nazivom “Pokret za Gazu“ u Sarajevu je u četvrtak upriličeno simbolično puštanje papirnih brodića u rijeku Miljacku u znak solidarnosti sa humanitarnim flotilama koje namjeravaju ploviti u Pojas Gaze kako bi probile smrtonosnu izraelsku opsadu te enklave.

Mašući palestinskim zastavama, aktivisti su nosili i transparente, a iz “Pokreta za Gazu“ su najavili nastavak aktivnosti podrške Palestini i palestinskom narodu.

Za nedjelju su najavili konferenciju za medije na kojoj će pratiti isplovljavanje humanitarne flotile sa Sicilije ka Gazi.

Prvi brodovi globalne Sumud flotile su isplovili iz Barcelone 31. augusta i potom se vratili zbog nevremena, a nakon čega su 1. septembra ponovo krenuli na svoju misiju. Brodovi sa Sicilije će se pridružiti ostatku flotile 7. septembra.

U flotili će učestvovati brojne poznate ličnosti iz nekoliko desetina zemalja, a među njima je i aktivist Boris Vitlačil iz Bosne i Hercegovine

Najmanje 64.231 Palestinac ubijen je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.