“Pokret za Gazu“ organizirao simbolično puštanje brodića u u znak podrške Palestini i flotili Sumud
Ovaj simbolični čin upriličen je u znak podrške globalnoj humanitarnoj flotili koja narednih dana planira ploviti ka Gazi i probiti smrtonosnu izraelsku opsadu enklave.
U Sarajevu upriličeno puštanje papirnih brodića u Miljacku u znak solidarnosti s humanitarnim flotilama koje namjeravaju ploviti u Pojas Gaze. / AA
4 Septembar 2025

U organizaciji neformalne grupe građana BiH pod nazivom “Pokret za Gazu“ u Sarajevu je u četvrtak upriličeno simbolično puštanje papirnih brodića u rijeku Miljacku u znak solidarnosti sa humanitarnim flotilama koje namjeravaju ploviti u Pojas Gaze kako bi probile smrtonosnu izraelsku opsadu te enklave.

Mašući palestinskim zastavama, aktivisti su nosili i transparente, a iz “Pokreta za Gazu“ su najavili nastavak aktivnosti podrške Palestini i palestinskom narodu.

Za nedjelju su najavili konferenciju za medije na kojoj će pratiti isplovljavanje humanitarne flotile sa Sicilije ka Gazi.

Prvi brodovi globalne Sumud flotile su isplovili iz Barcelone 31. augusta i potom se vratili zbog nevremena, a nakon čega su 1. septembra ponovo krenuli na svoju misiju. Brodovi sa Sicilije će se pridružiti ostatku flotile 7. septembra.

U flotili će učestvovati brojne poznate ličnosti iz nekoliko desetina zemalja, a među njima je i aktivist Boris Vitlačil iz Bosne i Hercegovine

Najmanje 64.231 Palestinac ubijen je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika teritorije u glad.

Procjena sigurnosti hrane koju podržava UN već je potvrdila glad u sjevernoj Gazi i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.


Istraži
