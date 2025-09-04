REGIJA
1 minuta čitanja
Rama: Najveći zagađivači plaža i okoliša su "turisti koji žele ratovati sa Srbijom" na stadionima
Kazao je kako najveći zagađivači nisu govornici engleskog, španskog ili italijanskog jezika, već govornici albanskog jezika, oni “koji žele ratovati sa Srbijom na stadionima“.
Izjavio je to na prezentaciji Strategije za razvoj turističkog sektora. / Reuters
4 Septembar 2025

Premijer Albanije Edi Rama oštro je kritizirao albanske turiste iz Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije, nazivajući ih “najvećim zagađivačima“ plaža i okoliša, posebno targetirajući vatrene fudbalske navijače koji učestvuju u neredima na stadionima, javljaju lokalni mediji.

Izjavio je to na prezentaciji Strategije za razvoj turističkog sektora, ističući kako najveći zagađivači nisu govornici engleskog, španskog ili italijanskog jezika, već govornici albanskog jezika, oni “koji žele ratovati sa Srbijom na stadionima“.

Rama je, kako prenosi portal CNA, podsjetio da su na nekim fudbalskim utakmicama, posebno onima sa Srbijom, čak i stolice bile lomljene na stadionima.

“Ako pogledate panoramska mjesta, ako pogledate mjesta gdje je moguće stati, to su ujedno i mjesta gdje se nalaze najveće nakupine ličnog smeća koje se baca i uvjeren sam da su najveći zagađivači najveći vikači nacionalnog stadiona, uvjeren sam da su najveći zagađivači oni koji lome stolice na stadionu i koji imaju za cilj da utakmice pretvore u ratove kada se slučajno nađu sa Srbijom ili sa nekim drugim s kim su spremni da se bore na stadionu. U međuvremenu, to su zagađivači Albanije kada je u pitanju boravak na plaži“, rekao je Rama.

