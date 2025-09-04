Rama je, kako prenosi portal CNA, podsjetio da su na nekim fudbalskim utakmicama, posebno onima sa Srbijom, čak i stolice bile lomljene na stadionima.

“Ako pogledate panoramska mjesta, ako pogledate mjesta gdje je moguće stati, to su ujedno i mjesta gdje se nalaze najveće nakupine ličnog smeća koje se baca i uvjeren sam da su najveći zagađivači najveći vikači nacionalnog stadiona, uvjeren sam da su najveći zagađivači oni koji lome stolice na stadionu i koji imaju za cilj da utakmice pretvore u ratove kada se slučajno nađu sa Srbijom ili sa nekim drugim s kim su spremni da se bore na stadionu. U međuvremenu, to su zagađivači Albanije kada je u pitanju boravak na plaži“, rekao je Rama.