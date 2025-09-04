REGIJA
1 minuta čitanja
Eurobasket: BiH savladala Gruziju i izborila historijski plasman u osminu finala
“Zmajeve“ je do pobjede i danas predvodio razigrani Jusuf Nurkić sa 15 poena i 12 skokova.
Eurobasket: BiH savladala Gruziju i izborila historijski plasman u osminu finala
Nacionalni tim BiH se prvi put plasirao u osminu finala Eurobasketa još od 1993. godine. / REUTERS
4 Septembar 2025

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Gruzije rezultatom 84:76 u posljednjem kolu grupne faze i izborila svoj drugi plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.

Izabranici selektora Adisa Bećiragića su i danas u “Spyros Kyprianou“ areni u Limasolu imali odličnu podršku sa tribina i odigrali su odličan meč za historijski uspjeh bh. košarke.

Izuzev jednog dijela treće četvrtine, košarkaši BiH su tokom cijelog meča imali prednost i bolji takmac na terenu te su na kraju slavili sa 84:76.

Preporučeno

Najefikasniji na parketu bio je Gruzijac Sandro Mamukelashvili, a “Zmajeve“ je do pobjede i danas predvodio razigrani Jusuf Nurkić sa 15 poena i 12 skokova.

BiH je, uz Grčku i Italiju, izborila plasman u osminu finala Eurobasketa iz grupe “C“, a među 16 najboljih selekcija Evrope će se naći još jedna selekcija iz ove grupe i to Gruzija ili Španija, ovisno o tome kako Španci večeras odigraju protiv Grčke.

Nacionalni tim BiH se prvi put plasirao u osminu finala Eurobasketa još od 1993. godine, a protivnika će saznati nakon raspleta u posljednjem kolu grupe “D“, a sigurno je da će to biti iz plejade Francuska, Poljska, Izrael ili Slovenija.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us