Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Gruzije rezultatom 84:76 u posljednjem kolu grupne faze i izborila svoj drugi plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.
Izabranici selektora Adisa Bećiragića su i danas u “Spyros Kyprianou“ areni u Limasolu imali odličnu podršku sa tribina i odigrali su odličan meč za historijski uspjeh bh. košarke.
Izuzev jednog dijela treće četvrtine, košarkaši BiH su tokom cijelog meča imali prednost i bolji takmac na terenu te su na kraju slavili sa 84:76.
Najefikasniji na parketu bio je Gruzijac Sandro Mamukelashvili, a “Zmajeve“ je do pobjede i danas predvodio razigrani Jusuf Nurkić sa 15 poena i 12 skokova.
BiH je, uz Grčku i Italiju, izborila plasman u osminu finala Eurobasketa iz grupe “C“, a među 16 najboljih selekcija Evrope će se naći još jedna selekcija iz ove grupe i to Gruzija ili Španija, ovisno o tome kako Španci večeras odigraju protiv Grčke.
Nacionalni tim BiH se prvi put plasirao u osminu finala Eurobasketa još od 1993. godine, a protivnika će saznati nakon raspleta u posljednjem kolu grupe “D“, a sigurno je da će to biti iz plejade Francuska, Poljska, Izrael ili Slovenija.