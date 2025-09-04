Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Gruzije rezultatom 84:76 u posljednjem kolu grupne faze i izborila svoj drugi plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.

Izabranici selektora Adisa Bećiragića su i danas u “Spyros Kyprianou“ areni u Limasolu imali odličnu podršku sa tribina i odigrali su odličan meč za historijski uspjeh bh. košarke.

Izuzev jednog dijela treće četvrtine, košarkaši BiH su tokom cijelog meča imali prednost i bolji takmac na terenu te su na kraju slavili sa 84:76.