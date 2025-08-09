Još jedanaest Palestinaca umrlo je od gladi u posljednja 24 sata u Pojasu Gaze, gdje vlada glad zbog izraelskih napada i blokada, čime je broj umrlih porastao na 212.

Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva u Gazi, podijelio je informacije o umrlima od gladi u Gazi u objavi na svom X računu.

"Svaki dan se životi tiho gube, a tragedija se nastavlja", rekao je Bursh, dodajući da je u posljednja 24 sata od gladi i pothranjenosti umrlo još 11 Palestinaca.

Bursh je napomenuo da je broj umrlih od gladi u Gazi porastao na 212, od kojih je 98 djece.

Pod izraelskim napadima i čvrstom blokadom koja ograničava humanitarnu pomoć, Pojas Gaze doživljava humanitarnu katastrofu, s raširenom glađu i nedostatkom vode, lijekova, medicinskih potrepština i higijenskih potrepština.