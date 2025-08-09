RAT PROTIV GAZE
Broj umrlih od gladi u Gazi porastao je na 212, od kojih je 98 djece
Broj smrtnih slučajeva od gladi raste u Pojasu Gaze, posebno među djecom. / AA
Još jedanaest Palestinaca umrlo je od gladi u posljednja 24 sata u Pojasu Gaze, gdje vlada glad zbog izraelskih napada i blokada, čime je broj umrlih porastao na 212.

Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva u Gazi, podijelio je informacije o umrlima od gladi u Gazi u objavi na svom X računu.

"Svaki dan se životi tiho gube, a tragedija se nastavlja", rekao je Bursh, dodajući da je u posljednja 24 sata od gladi i pothranjenosti umrlo još 11 Palestinaca.

Bursh je napomenuo da je broj umrlih od gladi u Gazi porastao na 212, od kojih je 98 djece.

Pod izraelskim napadima i čvrstom blokadom koja ograničava humanitarnu pomoć, Pojas Gaze doživljava humanitarnu katastrofu, s raširenom glađu i nedostatkom vode, lijekova, medicinskih potrepština i higijenskih potrepština.

Broj smrtnih slučajeva od gladi raste u Pojasu Gaze, posebno među djecom. Lokalni i međunarodni krugovi kažu da Izrael koristi "glad i žeđ kao oružje".

Izraelska vojska, koja je uništila 88 posto Gaze, često cilja Palestince raseljene naredbama o deportaciji u područjima gdje su potražili utočište.

Izvještava se da je broj ljudi raseljenih izraelskim napadima i naredbama o deportaciji u Gazi, s populacijom od približno 2,3 miliona, dostigao 2 miliona, a mnogi ljudi su više puta raseljeni.

Lišeni osnovnih potrepština, Palestinci se bore za preživljavanje u improviziranim šatorima ili u prenatrpanim školama gdje nedostaju higijenske potrepštine, a zarazne bolesti se šire.

