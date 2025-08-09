Protesti podrške Palestini održani su u mnogim gradovima širom Španije, uključujući glavni grad Madrid.

U sklopu protesta, organizovanih na zahtjev nekoliko organizacija civilnog društva, veliki broj ljudi okupio se ispred spomenika Alfonsu XII u poznatom madridskom parku Retiro kako bi protestovala protiv genocida koji je Izrael počinio u Palestini.

Španski učesnici demonstracija, predvođeni "Globalnim pokretom za Gazu", pokretom civilnog društva u više od 44 zemlje koji radi na probijanju izraelske blokade Gaze, nosili su palestinske zastave i uzvikivali slogane poput "Izrael ubica", "Oslobodite Palestinu" i "Zaustavite genocid".

Španci, koji su plovili oko umjetnog jezera unutar parka u čamcima, mahali su palestinskim zastavama i skandirali slogane.

Na ovaj način su iskazali protivljenje Izraelu udarajući kašikama u lonce i tave.