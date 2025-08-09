SVIJET
Protesti podrške Palestini širom Španije: Ono što se dešava u Gazi je genocid
Španci, koji su ukrasili poznati madridski park Retiro palestinskim zastavama, demonstrirali su svoje protivljenje Izraelu udarajući u lonce i tave kašikama koje su donijeli od kuće.
Nosili su palestinske zastave i uzvikivali slogane poput "Izrael ubica", "Oslobodite Palestinu" i "Zaustavite genocid". / AA
Protesti podrške Palestini održani su u mnogim gradovima širom Španije, uključujući glavni grad Madrid. 

U sklopu protesta, organizovanih na zahtjev nekoliko organizacija civilnog društva, veliki broj ljudi okupio se ispred spomenika Alfonsu XII u poznatom madridskom parku Retiro kako bi protestovala protiv genocida koji je Izrael počinio u Palestini.

Španski učesnici demonstracija, predvođeni "Globalnim pokretom za Gazu", pokretom civilnog društva u više od 44 zemlje koji radi na probijanju izraelske blokade Gaze, nosili su palestinske zastave i uzvikivali slogane poput "Izrael ubica", "Oslobodite Palestinu" i "Zaustavite genocid".

Španci, koji su plovili oko umjetnog jezera unutar parka u čamcima, mahali su palestinskim zastavama i skandirali slogane.

Na ovaj način su iskazali protivljenje Izraelu udarajući kašikama u lonce i tave.

U manifestu je pisalo: "Želimo pokazati jedinstvo naroda svijeta protiv političkih sistema koji finansiraju izraelski genocid u Gazi i ignorišu patnju palestinskog naroda. Što je još važnije, ponavljamo našu solidarnost s palestinskim narodom, posebno narodom Gaze, za palestinsku slobodu i naš poziv da Izrael bude pozvan na odgovornost."

"Ono što se dešava u Gazi je potpuni genocid. To je nevjerovatno, nepodnošljivo, ponižavajuće i užasno. To je sramota za međunarodnu zajednicu. Međunarodno pravo i ljudska prava su potpuno uništeni", kazala je Marta Garcia, jedna od učesnica protesta. 

Paloma Cueva je rekla da "događaje u Gazi pratimo s velikom boli i ljutnjom."

"Evropske vlade moraju poduzeti mjere. Moraju provesti potpuni bojkot Izraela. Genocid se vrši pred očima cijelog svijeta, a oni koji moraju djelovati su vlade koje imaju moć", poručila je. 

Najavljeno je da će se demonstracije podrške Palestini održati u raznim gradovima širom Španije, uključujući Sevillu, Granadu, Barcelonu, Las Palmas, Tenerife, Segoviju, Soriu i Bilbao, pored glavnog grada Madrida, u različito vrijeme tokom dana.

