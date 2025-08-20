Izraelski vojnici ubili su 49 civila, uključujući djecu, u Pojasu Gaze od srijede ujutro, dok je eskalacija napada pogodila grad Gazu, saopćili su medicinski izvori.
Jedan medicinski izvor rekao je za Anadolu da su tri osobe ubijene, a 10 ranjeno u izraelskom napadu na kuću u naselju Jabalia al-Nazla, na sjeveru Gaze.
Drugi izvor naveo je da je pet članova porodice ubijeno u izraelskom napadu na šator koji je pružao sklonište raseljenim Palestincima u izbjegličkom kampu Shati, zapadno od grada Gaze.
Četiri osobe, uključujući djecu, ubijene su u još jednom napadu na šator blizu Islamskog univerziteta u Gazi u istom gradu.
Vojnici su također ubili dvoje Palestinaca kada su napali okupljanje civila u četvrti Tuffah, istočno od grada Gaze.
Izraelska vojska granatirala je kuću u južnoj četvrti Sabra, ubivši dvoje djece i ranivši druge.
Četiri Palestinca iz iste porodice poginula su, a više ih je ranjeno nakon što je izraelska vojska pogodila zgradu u kojoj su bili raseljeni ljudi u četvrti Zeitoun, jugoistočno od grada Gaze. Napad je izazvao i požar u zgradi.
Svjedoci su naveli da su u različitim dijelovima Gaze čuli eksplozije.
Izraelska vojska intenzivirala je zračne i artiljerijske napade na četvrti Zeitoun i Sabra u gradu Gazi deseti dan zaredom, kao dio šire operacije pokrenute 11. augusta koja uključuje rušenje kuća, pucnjavu, postavljanje zamki i prisilno raseljavanje.
Prema izraelskom javnom emiteru KAN, ministar odbrane Israel Katz odobrio je plan za okupaciju grada Gaze.
U centralnom dijelu Pojasa Gaze, osam Palestinaca ubijeno je izraelskom vatrom u blizini punktova za distribuciju pomoći u sjevernom izbjegličkom kampu Nuseirat, navodi se u saopćenju bolnice Al-Awda.
Još šest osoba, uključujući dijete, ubijeno je, a više njih ranjeno kada su izraelski avioni pogodili nekoliko kuća u istom kampu.
Palestinska žena i njena dva djeteta, jedno od njih malo, ubijeni su u izraelskom napadu na njihovu kuću u kampu Khan Younis.
Izraelski avioni pogodili su šator u Al-Mawasi u istom gradu, pri čemu je ranjeno 12 osoba.
Još devet Palestinaca ubijeno je kada su avioni pogodili šatore u kojima su raseljene porodice u Al-Mawasi, Khan Younis.
U drugom napadu, dvoje ljudi, uključujući dijete, poginulo je, a više osoba ranjeno kada je kuća pogođena izraelskom artiljerijom blizu groblja Suwairha, zapadno od Nuseirata.
Jedan Palestinac ubijen je u zračnom udaru na kuću blizu pekare u istom kampu.
Izraelska vojska provodi brutalni napad na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine, pri čemu je ubijeno najmanje 62.122 ljudi, a ranjeno više od 156.700, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze.
U saopćenju Ministarstva navodi se da su još tri osobe preminule od gladi i pothranjenosti u posljednja 24 sata, čime je broj smrtnih slučajeva zbog gladi od oktobra 2023. porastao na 269, uključujući 112 djece.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.