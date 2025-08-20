Izraelski vojnici ubili su 49 civila, uključujući djecu, u Pojasu Gaze od srijede ujutro, dok je eskalacija napada pogodila grad Gazu, saopćili su medicinski izvori.

Jedan medicinski izvor rekao je za Anadolu da su tri osobe ubijene, a 10 ranjeno u izraelskom napadu na kuću u naselju Jabalia al-Nazla, na sjeveru Gaze.

Drugi izvor naveo je da je pet članova porodice ubijeno u izraelskom napadu na šator koji je pružao sklonište raseljenim Palestincima u izbjegličkom kampu Shati, zapadno od grada Gaze.

Četiri osobe, uključujući djecu, ubijene su u još jednom napadu na šator blizu Islamskog univerziteta u Gazi u istom gradu.

Vojnici su također ubili dvoje Palestinaca kada su napali okupljanje civila u četvrti Tuffah, istočno od grada Gaze.

Izraelska vojska granatirala je kuću u južnoj četvrti Sabra, ubivši dvoje djece i ranivši druge.

Četiri Palestinca iz iste porodice poginula su, a više ih je ranjeno nakon što je izraelska vojska pogodila zgradu u kojoj su bili raseljeni ljudi u četvrti Zeitoun, jugoistočno od grada Gaze. Napad je izazvao i požar u zgradi.

Svjedoci su naveli da su u različitim dijelovima Gaze čuli eksplozije.

Izraelska vojska intenzivirala je zračne i artiljerijske napade na četvrti Zeitoun i Sabra u gradu Gazi deseti dan zaredom, kao dio šire operacije pokrenute 11. augusta koja uključuje rušenje kuća, pucnjavu, postavljanje zamki i prisilno raseljavanje.

Prema izraelskom javnom emiteru KAN, ministar odbrane Israel Katz odobrio je plan za okupaciju grada Gaze.

U centralnom dijelu Pojasa Gaze, osam Palestinaca ubijeno je izraelskom vatrom u blizini punktova za distribuciju pomoći u sjevernom izbjegličkom kampu Nuseirat, navodi se u saopćenju bolnice Al-Awda.