Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) i savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je u ponedjeljak da je ideja te stranke da se izbori održe krajem 2026. godine, ali da će odluku o tome donijeti nadležni.
"Nama se juče predsjednik Vučić uključio na sjednicu odbora u NS. Naša ideja je da izbori budu krajem 2026. godine, ali o tome odlučuje nadležni. Sigurno je da je blokaderska lista u prednosti. Oni će svakako biti u prednosti. Bio Đilas (Dragan, predsjednik Stranke slobode i pravde) na listi ili ne, oni će de fakto biti tu, jer moraju da koriste njegove alate. Oni su svi jedan korpus. De fakto su ista politika i nemoguće ih je razdvojiti. Svi su isti. Isto vam je kada govorite o Gruhonjiću i Lomparu", rekao je Vučević za TV Prva.
Istakao je da sa nestrpljenjem čeka skup u Novom Sadu i da je dosta više priča da li SNS može da organizuje skup u tom gradu ili ne.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da će parlamentarni izbori biti raspisani "pre ustavnog i zakonskog roka", ali nije naveo tačno kada.
"Izbori će biti kada nadležni državni organ bude donio odluku, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, u skladu sa zakonom", kazao je Vučić na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o zahtjevu studenata u blokadi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Prema zakonu, parlamentarne izbore, odnosno izbore za narodne poslanike Skupštine Srbije, raspisuje predsjednik države.