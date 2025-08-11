Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) i savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je u ponedjeljak da je ideja te stranke da se izbori održe krajem 2026. godine, ali da će odluku o tome donijeti nadležni.

"Nama se juče predsjednik Vučić uključio na sjednicu odbora u NS. Naša ideja je da izbori budu krajem 2026. godine, ali o tome odlučuje nadležni. Sigurno je da je blokaderska lista u prednosti. Oni će svakako biti u prednosti. Bio Đilas (Dragan, predsjednik Stranke slobode i pravde) na listi ili ne, oni će de fakto biti tu, jer moraju da koriste njegove alate. Oni su svi jedan korpus. De fakto su ista politika i nemoguće ih je razdvojiti. Svi su isti. Isto vam je kada govorite o Gruhonjiću i Lomparu", rekao je Vučević za TV Prva.

Istakao je da sa nestrpljenjem čeka skup u Novom Sadu i da je dosta više priča da li SNS može da organizuje skup u tom gradu ili ne.