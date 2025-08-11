REGIJA
2 minuta čitanja
Vučević najavio mogućnost održavanja izbora u Srbiji krajem 2026.
Konačnu odluku o tome donijet će nadležni, poručio je predsjednik SNS-a.
Vučević najavio mogućnost održavanja izbora u Srbiji krajem 2026.
Istakao je da sa nestrpljenjem čeka skup u Novom Sadu. / AA
11 August 2025

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) i savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je u ponedjeljak da je ideja te stranke da se izbori održe krajem 2026. godine, ali da će odluku o tome donijeti nadležni.

"Nama se juče predsjednik Vučić uključio na sjednicu odbora u NS. Naša ideja je da izbori budu krajem 2026. godine, ali o tome odlučuje nadležni. Sigurno je da je blokaderska lista u prednosti. Oni će svakako biti u prednosti. Bio Đilas (Dragan, predsjednik Stranke slobode i pravde) na listi ili ne, oni će de fakto biti tu, jer moraju da koriste njegove alate. Oni su svi jedan korpus. De fakto su ista politika i nemoguće ih je razdvojiti. Svi su isti. Isto vam je kada govorite o Gruhonjiću i Lomparu", rekao je Vučević za TV Prva.

Istakao je da sa nestrpljenjem čeka skup u Novom Sadu i da je dosta više priča da li SNS može da organizuje skup u tom gradu ili ne.

Preporučeno

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da će parlamentarni izbori biti raspisani "pre ustavnog i zakonskog roka", ali nije naveo tačno kada.

"Izbori će biti kada nadležni državni organ bude donio odluku, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, u skladu sa zakonom", kazao je Vučić na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o zahtjevu studenata u blokadi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Prema zakonu, parlamentarne izbore, odnosno izbore za narodne poslanike Skupštine Srbije, raspisuje predsjednik države.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us