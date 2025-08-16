Novi izraelski zračni napadi na Pojas Gaze ubili su najmanje osam Palestinaca u subotu rano ujutro, potvrdili su medicinski izvori za Anadoliju.

Izvori iz bolnice Al-Awda u Nuseiratu rekli su da je šest Palestinaca, uključujući četvero djece, ubijeno kada su izraelske snage bombardovale kuću u izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi.

U odvojenom napadu, izraelska bespilotna letjelica pogodila je šator u kojem su bile raseljene porodice u području al-Mawasi, sjeverno od Khan Younisa u južnoj Gazi, usmrtivši muškarca i njegovu suprugu.

Nekoliko drugih osoba također je povrijeđeno u oba napada, dok bolnice upozoravaju na sve veći nedostatak kreveta i medicinskih zaliha uslijed stalnog bombardovanja.