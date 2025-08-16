Novi izraelski zračni napadi na Pojas Gaze ubili su najmanje osam Palestinaca u subotu rano ujutro, potvrdili su medicinski izvori za Anadoliju.
Izvori iz bolnice Al-Awda u Nuseiratu rekli su da je šest Palestinaca, uključujući četvero djece, ubijeno kada su izraelske snage bombardovale kuću u izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi.
U odvojenom napadu, izraelska bespilotna letjelica pogodila je šator u kojem su bile raseljene porodice u području al-Mawasi, sjeverno od Khan Younisa u južnoj Gazi, usmrtivši muškarca i njegovu suprugu.
Nekoliko drugih osoba također je povrijeđeno u oba napada, dok bolnice upozoravaju na sve veći nedostatak kreveta i medicinskih zaliha uslijed stalnog bombardovanja.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu i dovela je na ivicu gladi.
Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u ovoj enklavi.