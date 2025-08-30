Koalicija propalestinskih grupa priprema se za pokretanje Globalne Sumud flotile, jednog od napora aktivista za dostavu humanitarne pomoći Gazi i osporavanja izraelske blokade, saopštili su organizatori u subotu.

Predstojeća flotila okuplja četiri inicijative: Magrebsku Sumud flotilu, Globalni pokret za Gazu, Koaliciju Flotila slobode i Sumud Nusantaru.

Očekuje se da će desetine brodova koji prevoze hranu i pomoć krenuti iz Španije u nedjelju, a iz Tunisa 4. septembra.

Huseyin Durmaz, koordinator turske delegacije, rekao je da su pripreme u toku u evropskoj luci, a inženjeri, kapetani i aktivisti rade "dan i noć". Rekao je da se održavaju obuke o psihologiji, medijskoj strategiji i etici kako bi se učesnici pripremili za putovanje.

"Ljudi svih boja kože, jezika, religije i rasea okupili su se s jednim ciljem - da probiju blokadu Gaze", rekao je Durmaz. Dodao je da se skoro 500.000 ljudi prijavilo za pridruživanje, a učesnici su odabrani iz 44 zemlje.

Durmaz je upozorio da bi izraelska intervencija mogla uključivati ​​"poniženje i agresiju", ali je rekao da će se misija nastaviti uprkos rizicima.

Ranije tog dana, najmanje 10 Palestinaca, uključujući troje djece, umrlo je od pothranjenosti uzrokovane zagušljivom izraelskom blokadom Pojasa Gaze, saopćilo je palestinsko Ministarstvo zdravstva u Gazi.

U saopštenju, Ministarstvo je navelo da su novi smrtni slučajevi od pothranjenosti povećali broj umrlih od oktobra 2023. na 332, uključujući 124 djece.