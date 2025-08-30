Koalicija propalestinskih grupa priprema se za pokretanje Globalne Sumud flotile, jednog od napora aktivista za dostavu humanitarne pomoći Gazi i osporavanja izraelske blokade, saopštili su organizatori u subotu.
Predstojeća flotila okuplja četiri inicijative: Magrebsku Sumud flotilu, Globalni pokret za Gazu, Koaliciju Flotila slobode i Sumud Nusantaru.
Očekuje se da će desetine brodova koji prevoze hranu i pomoć krenuti iz Španije u nedjelju, a iz Tunisa 4. septembra.
Huseyin Durmaz, koordinator turske delegacije, rekao je da su pripreme u toku u evropskoj luci, a inženjeri, kapetani i aktivisti rade "dan i noć". Rekao je da se održavaju obuke o psihologiji, medijskoj strategiji i etici kako bi se učesnici pripremili za putovanje.
"Ljudi svih boja kože, jezika, religije i rasea okupili su se s jednim ciljem - da probiju blokadu Gaze", rekao je Durmaz. Dodao je da se skoro 500.000 ljudi prijavilo za pridruživanje, a učesnici su odabrani iz 44 zemlje.
Durmaz je upozorio da bi izraelska intervencija mogla uključivati "poniženje i agresiju", ali je rekao da će se misija nastaviti uprkos rizicima.
Ranije tog dana, najmanje 10 Palestinaca, uključujući troje djece, umrlo je od pothranjenosti uzrokovane zagušljivom izraelskom blokadom Pojasa Gaze, saopćilo je palestinsko Ministarstvo zdravstva u Gazi.
U saopštenju, Ministarstvo je navelo da su novi smrtni slučajevi od pothranjenosti povećali broj umrlih od oktobra 2023. na 332, uključujući 124 djece.
Glad je potvrđena u guvernatu Gaze, a predviđa se da će se do kraja septembra proširiti na guvernate Deir al-Balah i Khan Younis, prema podacima globalnog monitora gladi Integrisane fazne klasifikacije sigurnosti hrane (IPC).
Otkako je IPC proglasio glad u Gazi, 54 osobe su umrle od gladi, uključujući devetero djece, dodalo je Ministarstvo.
Nakon 22 mjeseca nemilosrdnog sukoba, saopćilo je IPC, preko pola miliona ljudi u Pojasu Gaze suočava se s glađu, siromaštvom i smrću.
Dodatnih 1,07 miliona ljudi – preko polovine stanovništva – suočava se s vanrednim nivoom akutne nesigurnosti u pogledu hrane.
Izrael je ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.