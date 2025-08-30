Turske oružane snage su jače nego što su bile prije devet godina kada je zemlja pobijedila pokušaj državnog udara, izjavio je u subotu predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Turske oružane snage sada imaju veće sposobnosti odvraćanja, izjavio je Erdogan na ceremoniji dodjele diploma i primopredaje zastave na Vojnim fakultetima Nacionalnog univerziteta odbrane u glavnom gradu Ankari.

Rekao je da će nastaviti podržavati tursku vojsku u smislu osoblja, obuke, opreme i tehnoloških sposobnosti.

"Upravo ove sedmice smo izvršili vrlo važne isporuke u (turskom proizvođaču odbrambenih sredstava) ASELSAN-u. Isporučili smo našoj vojsci sisteme "Čelična kupola" (Steel Dome), koji se sastoje od 47 vozila. Na TEKNOFEST-u Plava domovina izbliza smo svjedočili našoj pomorskoj snazi“, istakao je Erdogan.