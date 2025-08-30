Turske oružane snage su jače nego što su bile prije devet godina kada je zemlja pobijedila pokušaj državnog udara, izjavio je u subotu predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Turske oružane snage sada imaju veće sposobnosti odvraćanja, izjavio je Erdogan na ceremoniji dodjele diploma i primopredaje zastave na Vojnim fakultetima Nacionalnog univerziteta odbrane u glavnom gradu Ankari.
Rekao je da će nastaviti podržavati tursku vojsku u smislu osoblja, obuke, opreme i tehnoloških sposobnosti.
"Upravo ove sedmice smo izvršili vrlo važne isporuke u (turskom proizvođaču odbrambenih sredstava) ASELSAN-u. Isporučili smo našoj vojsci sisteme "Čelična kupola" (Steel Dome), koji se sastoje od 47 vozila. Na TEKNOFEST-u Plava domovina izbliza smo svjedočili našoj pomorskoj snazi“, istakao je Erdogan.
Ističući vojnu saradnju sa Sirijom nakon svrgavanja Assadovog režima u decembru 2024. godine, Erdogan je rekao da Turkiye proširuje svoju saradnju sa susjednom Sirijom na širok spektar, uključujući i vojnu obuku.
„Vjerujem da će snažne veze koje je gostujuće vojno osoblje uspostavilo s našom zemljom i nacijom imati značajno mjesto u našoj zajedničkoj budućnosti. Uvijek ćemo održavati kontakt s njima“, dodao je turski predsjednik, izražavajući nadu u zajedničke projekte u budućnosti.
Neuspješni pokušaj vojnog udara iz 2016. godine, u kojem je ubijeno 252, a ranjeno 2.734 ljudi, orkestrirala je teroristička organizacija FETO.