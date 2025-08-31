TÜRKİYE
Erdogan: Turkiye i Pakistan će nastaviti saradnju protiv genocidne politike Izraela u Gazi
Ankara je zadovoljna razvojem veza između Pakistana i Turske Republike Sjeverni Kipar, poručio je Erdogan pakistanskom premijeru.
Turkiye i Pakistan rade na jačanju saradnje u mnogim oblastima, posebno u trgovini, energetici, odbrani i sigurnosti, dodao je Erdogan. / AA
31 August 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u nedjelju je izjavio da Izrael želi proširiti genocidnu politiku u Gazi i da će Ankara nastaviti raditi protiv toga u koordinaciji s Pakistanom.

Na sastanku s pakistanskim premijerom Shahbazom Sharifom u kineskom Tianjinu, Erdogan je rekao da Turkiye stoji na istom stavu kao i Pakistan protiv izraelskog genocida, prema saopćenju Turske uprave za komunikacije objavljenom na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

"Predsjednik Erdogan je naglasio da Izrael nastoji proširiti svoju politiku genocida u Gazi, podvukao da Turkiye stoji na istoj liniji s Pakistanom protiv ovog genocida i izjavio da će dvije zemlje nastaviti raditi u koordinaciji", navodi se u saopćenju.

Razgovarali su i o bilateralnim vezama, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

Izražavajući zadovoljstvo Ankare razvojem odnosa između Pakistana i Turske Republike Sjeverni Kipar (TRSK), Erdogan je rekao da se cijeni solidarnost iskazana u tom pogledu.

Turkiye i Pakistan rade na jačanju saradnje u mnogim oblastima, posebno u trgovini, energetici, odbrani i sigurnosti, dodao je.

Erdogan je također naglasio da su jedinstvo i teritorijalni integritet Sirije neophodni za Turkiye i rekao da Ankara čvrsto stoji protiv svakog stava i akcije koja destabilizuje Siriju.

Turski predsjednik i pakistanski premijer su u posjeti Kini kako bi prisustvovali 25. sastanku Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tianjinu.

