Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u nedjelju je izjavio da Izrael želi proširiti genocidnu politiku u Gazi i da će Ankara nastaviti raditi protiv toga u koordinaciji s Pakistanom.

Na sastanku s pakistanskim premijerom Shahbazom Sharifom u kineskom Tianjinu, Erdogan je rekao da Turkiye stoji na istom stavu kao i Pakistan protiv izraelskog genocida, prema saopćenju Turske uprave za komunikacije objavljenom na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

"Predsjednik Erdogan je naglasio da Izrael nastoji proširiti svoju politiku genocida u Gazi, podvukao da Turkiye stoji na istoj liniji s Pakistanom protiv ovog genocida i izjavio da će dvije zemlje nastaviti raditi u koordinaciji", navodi se u saopćenju.

Razgovarali su i o bilateralnim vezama, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.