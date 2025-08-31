Vodeći turski tehnološki događaj, pomorsko izdanje TEKNOFEST-a, pruža priliku ljudima da posjete turske ratne brodove.

TEKNOFEST "Plava domovina", četverodnevni događaj koji je počeo u četvrtak, održava se u Komandi brodogradilišta Istanbul, a Anadolu je globalni komunikacijski partner.

U sklopu događaja, ljudi mogu posjetiti ratne brodove TCG Istanbul, TCG Burgaada, TCG Orucreis, TCG Nusret, TCG Sakarya, TCG Hizirres i nosač bespilotnih letjelica TCG Anadolu.

Događaj također uključuje nekoliko aktivnosti za posjetioce kao što su forumi, aeromitingi i izložbe s historijskom tematikom.