TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Građani na TEKNOFEST-u posjetili turske ratne brodove
Posjetioci mogu vidjeti turske ratne brodove i nosač bespilotnih letjelica TCG Anadolu.
Građani na TEKNOFEST-u posjetili turske ratne brodove
Nakon događaja, glavno izdanje TEKNOFEST-a održat će se od 17. do 21. septembra na aerodromu "Ataturk" u Istanbulu. / AA
31 August 2025

Vodeći turski tehnološki događaj, pomorsko izdanje TEKNOFEST-a, pruža priliku ljudima da posjete turske ratne brodove. 

TEKNOFEST "Plava domovina", četverodnevni događaj koji je počeo u četvrtak, održava se u Komandi brodogradilišta Istanbul, a Anadolu je globalni komunikacijski partner.

U sklopu događaja, ljudi mogu posjetiti ratne brodove TCG Istanbul, TCG Burgaada, TCG Orucreis, TCG Nusret, TCG Sakarya, TCG Hizirres i nosač bespilotnih letjelica TCG Anadolu.

Događaj također uključuje nekoliko aktivnosti za posjetioce kao što su forumi, aeromitingi i izložbe s historijskom tematikom.

Preporučeno

Pored vojne tehnologije, TEKNOFEST "Plava domovina" nudi izložbe o pomorskoj historiji i kulturi, interaktivna iskustva virtuelne stvarnosti i niz konferencija.

Takmičenja kao dio događaja uključuju bespilotne podvodne sisteme, podvodne rakete i autonomna pomorska vozila.

Nakon događaja, glavno izdanje TEKNOFEST-a održat će se od 17. do 21. septembra na aerodromu "Ataturk" u Istanbulu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us