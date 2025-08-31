Vodeći turski tehnološki događaj, pomorsko izdanje TEKNOFEST-a, pruža priliku ljudima da posjete turske ratne brodove.
TEKNOFEST "Plava domovina", četverodnevni događaj koji je počeo u četvrtak, održava se u Komandi brodogradilišta Istanbul, a Anadolu je globalni komunikacijski partner.
U sklopu događaja, ljudi mogu posjetiti ratne brodove TCG Istanbul, TCG Burgaada, TCG Orucreis, TCG Nusret, TCG Sakarya, TCG Hizirres i nosač bespilotnih letjelica TCG Anadolu.
Događaj također uključuje nekoliko aktivnosti za posjetioce kao što su forumi, aeromitingi i izložbe s historijskom tematikom.
Pored vojne tehnologije, TEKNOFEST "Plava domovina" nudi izložbe o pomorskoj historiji i kulturi, interaktivna iskustva virtuelne stvarnosti i niz konferencija.
Takmičenja kao dio događaja uključuju bespilotne podvodne sisteme, podvodne rakete i autonomna pomorska vozila.
Nakon događaja, glavno izdanje TEKNOFEST-a održat će se od 17. do 21. septembra na aerodromu "Ataturk" u Istanbulu.