Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stigao je u kineski grad Tianjin u nedjelju kako bi prisustvovao 25. sastanku Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (SCO) kao počasni gost.
Predsjednika Erdogana na Međunarodnom aerodromu u Pekingu dočekali su kineski državni ministar Ley Haycao, turski ambasador u Pekingu Selcuk Unal i osoblje ambasade.
Erdogan će prisustvovati večeri koju organizira kineski predsjednik Xi Jinping u čast lidera u sklopu 25. samita Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju.
Turski predsjednik će se obratiti na sjednici samita koja će se održati u proširenom formatu u ponedjeljak, kako je ranije izjavio šef komunikacija Turkiye Burhanettin Duran.
Erdogan će boraviti u Kini od 31. augusta do 1. septembra.
Ova posjeta označava Erdoganovu prvu posjetu Kini u posljednjih pet godina i dolazi u trenutku jačanja strateških veza između Ankare i Pekinga.
Tokom samita, Erdogan će održati bilateralne razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, kao i s drugim prisutnim liderima.
Turska prva dama Emine Erdogan, ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, direktor MIT-a Ibrahim Kalin, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar, ministar trezora i finansija Mehmet Simsek te ministar nacionalne odbrane Yasar Guler također su stigli u Tianjin.
Ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacır, ministar trgovine Omer Bolat, zamjenik predsjednika AK Partije Halit Yerebakan, zamjenik predsjednika MHP-a Ismail Faruk Aksu, direktor komunikacija predsjedništva Burhanettin Duran, predsjednik odbrambene industrije Haluk Gorgun i predsjednički privatni sekretar Hasan Dogan također su pratili turskog predsjednika.
Šangajska organizacija za saradnju (SCO) osnovana je 2001. godine od strane Kine, Rusije i država Centralne Azije, s fokusom na regionalnu sigurnost, ekonomsku saradnju i borbu protiv terorizma.
Punopravni članovi uključuju Rusiju, Bjelorusiju, Kinu, Indiju, Iran, Kazahstan, Kirgistan, Pakistan, Tadžikistan i Uzbekistan.
Organizacija je proširena s četiri nova člana dodavanjem Indije i Pakistana 2017. godine, Irana 2023. i Bjelorusije 2024. godine.
Turkiye je od 2012. godine dijaloški partner SCO-a, prva i jedina NATO zemlja koja je stekla ovaj status, što odražava napore Ankare da balansira zapadne saveze s dubljom angažiranošću u Euroaziji.
Pod Erdoganovim vodstvom, Turkiye je ojačala veze sa SCO-om, predsjedavajući SCO Energetskim klubom 2017. godine i povećavajući trgovinu s ključnim članicama poput Kine i Rusije.
Samit Šangajske organizacije za saradnju (SCO) održava se u lučkom gradu do ponedjeljka, nekoliko dana prije velike vojne parade u glavnom gradu Pekingu, kojom se obilježava 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata.