Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stigao je u kineski grad Tianjin u nedjelju kako bi prisustvovao 25. sastanku Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (SCO) kao počasni gost.

Predsjednika Erdogana na Međunarodnom aerodromu u Pekingu dočekali su kineski državni ministar Ley Haycao, turski ambasador u Pekingu Selcuk Unal i osoblje ambasade.

Erdogan će prisustvovati večeri koju organizira kineski predsjednik Xi Jinping u čast lidera u sklopu 25. samita Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju.

Turski predsjednik će se obratiti na sjednici samita koja će se održati u proširenom formatu u ponedjeljak, kako je ranije izjavio šef komunikacija Turkiye Burhanettin Duran.

Erdogan će boraviti u Kini od 31. augusta do 1. septembra.

Ova posjeta označava Erdoganovu prvu posjetu Kini u posljednjih pet godina i dolazi u trenutku jačanja strateških veza između Ankare i Pekinga.

Tokom samita, Erdogan će održati bilateralne razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, kao i s drugim prisutnim liderima.

Turska prva dama Emine Erdogan, ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, direktor MIT-a Ibrahim Kalin, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar, ministar trezora i finansija Mehmet Simsek te ministar nacionalne odbrane Yasar Guler također su stigli u Tianjin.