Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svijet da se zalaže za mir, pravdu i saradnju u svom članku objavljenom u uglednom kineskom listu People’s Daily.
Pod naslovom ‘Zajednički put ka miru i pravdi’, Erdogan je u nedjelju istakao da je Turkiye posvećena izgradnji mostova između civilizacija, održavanju dijaloga i rješavanju kriza putem diplomatije i komunikacije.
Osvrnuvši se na Inicijativu za žito iz Crnog mora, turski predsjednik je naglasio ulogu Turkiye u očuvanju globalne sigurnosti hrane tokom rata između Rusije i Ukrajine.
Turkiye je bila domaćin nekoliko sastanaka između ruskih i ukrajinskih delegacija za mirovne pregovore, koji su pomogli u uspostavljanju humanitarnih koridora i razmjeni zarobljenika.
“Vođeni principom da ‘U ratu nema pobjednika, a u pravednom miru nema gubitnika,’ nastavljamo s našom mirovnom diplomatijom s puno strpljenja”, napisao je Erdogan u kineskom dnevniku.
‘Nezavisna Palestina važna za regionalni mir’
Predsjednik Erdogan je također kritikovao trenutni međunarodni sistem zbog nesposobnosti da zaštiti civile, ukazujući na genocidni rat Izraela u Gazi kao ozbiljan problem ljudskih prava.
“Događaji u Gazi, uključujući brutalnost i genocid koje provodi Izrael, predstavljaju neke od najupečatljivijih primjera ove stvarnosti. Stav Turkiye o Gazi je jasan jer su ljudska bića i ljudska prava u središtu naše politike”, rekao je Erdogan.
Ponovio je svoju podršku za potpuno nezavisnu i suverenu Palestinu unutar granica iz 1967. godine, s Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom, kao ključnu za regionalnu stabilnost.
“Osnivanje palestinske države je ključno za postizanje trajnog mira u cijeloj regiji”, dodao je.
Erdogan je naglasio da regionalni mir također zahtijeva ekonomsku saradnju, infrastrukturne projekte, energetska partnerstva i kulturne razmjene kako bi se izgradilo povjerenje.
Turkiye će nastaviti promovirati globalnu stabilnost kroz humanitarnu pomoć, razvojne inicijative i multilateralnu diplomatiju fokusiranu na inkluzivna rješenja, istakao je.
Sastanak s Xijem
Predsjednik Erdogan prisustvuje samitu Šangajske organizacije za saradnju u Tianjinu kao dijaloški partner, na dvodnevnom skupu.
Tokom posjete, razgovarat će o jačanju bilateralnih odnosa i veza između Ankare i Pekinga s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
“Vjerujemo da će konsolidacija međunarodne zajednice, u kojoj Narodna Republika Kina igra vodeću ulogu, oko kolektivne savjesti i zajedničkih interesa otvoriti put pravednijem i prosperitetnijem svijetu”, rekao je.