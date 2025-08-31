Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svijet da se zalaže za mir, pravdu i saradnju u svom članku objavljenom u uglednom kineskom listu People’s Daily.

Pod naslovom ‘Zajednički put ka miru i pravdi’, Erdogan je u nedjelju istakao da je Turkiye posvećena izgradnji mostova između civilizacija, održavanju dijaloga i rješavanju kriza putem diplomatije i komunikacije.

Osvrnuvši se na Inicijativu za žito iz Crnog mora, turski predsjednik je naglasio ulogu Turkiye u očuvanju globalne sigurnosti hrane tokom rata između Rusije i Ukrajine.

Turkiye je bila domaćin nekoliko sastanaka između ruskih i ukrajinskih delegacija za mirovne pregovore, koji su pomogli u uspostavljanju humanitarnih koridora i razmjeni zarobljenika.

“Vođeni principom da ‘U ratu nema pobjednika, a u pravednom miru nema gubitnika,’ nastavljamo s našom mirovnom diplomatijom s puno strpljenja”, napisao je Erdogan u kineskom dnevniku.

‘Nezavisna Palestina važna za regionalni mir’

Predsjednik Erdogan je također kritikovao trenutni međunarodni sistem zbog nesposobnosti da zaštiti civile, ukazujući na genocidni rat Izraela u Gazi kao ozbiljan problem ljudskih prava.

“Događaji u Gazi, uključujući brutalnost i genocid koje provodi Izrael, predstavljaju neke od najupečatljivijih primjera ove stvarnosti. Stav Turkiye o Gazi je jasan jer su ljudska bića i ljudska prava u središtu naše politike”, rekao je Erdogan.