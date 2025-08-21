REGIJA
1 minuta čitanja
Teniski spektakl u Sarajevu: Ivanišević, Filipović i Lokas zaigrali na uličnom terenu
Organizator je kazao da ovim spektaklom na otvorenom spaja sport i umjetnost, slaveći strast, talenat i zajedništvo koje povezuje publiku iz cijelog svijeta.
Teniski spektakl u Sarajevu: Ivanišević, Filipović i Lokas zaigrali na uličnom terenu
U sarajevskoj ulici "Franca Lehara" održan je egzibicioni teniski meč. / AA
21 August 2025

U sarajevskoj ulici "Franca Lehara" održan je egzibicioni teniski meč u kojem su okupljene brojne građane i turiste zabavljali legendarni hrvatski teniser Goran Ivanišević i brojna poznata imena iz svijeta glume, uključujući i Tarika Filipovića.

Među učesnicima je bio i poznati kviz-voditelj Joško Lokas, a glavna zvijezda spektakla Ivanišević, osvajač Wimbledona, renomirani teniski trener družio se i s mladim teniserima iz Bosne i Hercegovine. Svoje znanje u igri s reketom pokazao je i glumac Branko Đurić Đuro.

Preporučeno

Organizator je kazao da ovim spektaklom na otvorenom spaja sport i umjetnost, slaveći strast, talenat i zajedništvo koje povezuje publiku iz cijelog svijeta.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us