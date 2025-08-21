U sarajevskoj ulici "Franca Lehara" održan je egzibicioni teniski meč u kojem su okupljene brojne građane i turiste zabavljali legendarni hrvatski teniser Goran Ivanišević i brojna poznata imena iz svijeta glume, uključujući i Tarika Filipovića.

Među učesnicima je bio i poznati kviz-voditelj Joško Lokas, a glavna zvijezda spektakla Ivanišević, osvajač Wimbledona, renomirani teniski trener družio se i s mladim teniserima iz Bosne i Hercegovine. Svoje znanje u igri s reketom pokazao je i glumac Branko Đurić Đuro.