Helikopter OS BiH spreman za gašenje požara kod Neuma
Po zahtjevu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, helikopter Oružanih snaga BiH spreman je za gašenje požara koji je danas izbio u rejonu općine Neum.
21 August 2025

Po odluci ministra odbrane BiH Zukana Heleza, Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost za upotrebu helikopera OS BiH sa posadom na gašenje požara iz zraka. Požar je izbio u blizini naseljenog područja i prijeti da ugrozi domove građana, kao i velike nasade maslina kod Neuma.

Helikopterske posade OS BiH i ovaj su put pokazale iznimnu sposobnost brzog uključivanja u pomoć civilnim institucijama, te su spremni za zadaće gašenja požara iz zraka i u najsloženijim uvjetima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

