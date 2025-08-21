21 August 2025
Po odluci ministra odbrane BiH Zukana Heleza, Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost za upotrebu helikopera OS BiH sa posadom na gašenje požara iz zraka. Požar je izbio u blizini naseljenog područja i prijeti da ugrozi domove građana, kao i velike nasade maslina kod Neuma.
Helikopterske posade OS BiH i ovaj su put pokazale iznimnu sposobnost brzog uključivanja u pomoć civilnim institucijama, te su spremni za zadaće gašenja požara iz zraka i u najsloženijim uvjetima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.