21 August 2025
Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) Aleksander Čeferin doputovao je danas u Sarajevo, gdje ga je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekao predsjednik Fudbalskog saveza BiH (NS/FS BiH) Vico Zeljković.
“Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da u Sarajevu ponovo ugostim predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina“, naveo je Zeljković u objavi na Instagramu.
Dodao je da je Čeferinova posjeta snažna potvrda da je rad Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH prepoznat i cijenjen u evropskim fudbalskim okvirima.
“Uvjeren sam da će nam ova posjeta donijeti novu energiju i podstrek da nastavimo putem reformi i napretka, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju fudbalsku budućnost“, dodao je Zeljković.