Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) Aleksander Čeferin doputovao je danas u Sarajevo, gdje ga je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekao predsjednik Fudbalskog saveza BiH (NS/FS BiH) Vico Zeljković.

“Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da u Sarajevu ponovo ugostim predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina“, naveo je Zeljković u objavi na Instagramu.