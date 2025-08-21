REGIJA
Šef UEFA-e Aleksander Čeferin doputovao u posjetu Sarajevu
Uvjeren sam da će nam ova posjeta donijeti novu energiju i podstrek da nastavimo putem reformi i napretka, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju fudbalsku budućnost, rekao je čelnik NS/FS BiH Zeljković.
“Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da u Sarajevu ponovo ugostim predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina“, naveo je Zeljković. / AA
Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) Aleksander Čeferin doputovao je danas u Sarajevo, gdje ga je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekao predsjednik Fudbalskog saveza BiH (NS/FS BiH) Vico Zeljković.

“Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da u Sarajevu ponovo ugostim predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina“, naveo je Zeljković u objavi na Instagramu.

Dodao je da je Čeferinova posjeta snažna potvrda da je rad Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH prepoznat i cijenjen u evropskim fudbalskim okvirima.

“Uvjeren sam da će nam ova posjeta donijeti novu energiju i podstrek da nastavimo putem reformi i napretka, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju fudbalsku budućnost“, dodao je Zeljković.

