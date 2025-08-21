Najmanje 10 Palestinaca je ubijeno, uključujući troje tražitelja pomoći, a nekoliko je povrijeđeno u nizu zračnih napada širom Pojasa Gaze u četvrtak, rekli su ljekari.

Medicinski izvor rekao je da je pet članova porodice ubijeno u napadu dronom u sjeverozapadnom Khan Younisu u južnoj Gazi.

Troje je ubijeno, a četvrti je povrijeđen kada su izraelske snage granatirale grupu civila koji su čekali u blizini centra za distribuciju pomoći u ulici Salah al-Din u centralnoj Gazi.

U naselju Al-Tuffah u gradu Gazi, još dva civila su ubijena, a nekoliko drugih je teško ranjeno u napadu dronom usmjerenom na okupljanje stanovnika u području al-Zarqa.