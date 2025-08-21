RAT PROTIV GAZE
U najnovijim izraelskim napadima ubijeno desetero Palestinaca, uključujući tražitelje pomoći, u Gazi
Izraelske snage nastavljaju rušenje i bombardiranje u naseljima Zeitoun i Sabra u gradu Gazi.
Izrael je ubio više od 62.100 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu. / AA
21 August 2025

Najmanje 10 Palestinaca je ubijeno, uključujući troje tražitelja pomoći, a nekoliko je povrijeđeno u nizu zračnih napada širom Pojasa Gaze u četvrtak, rekli su ljekari.

Medicinski izvor rekao je da je pet članova porodice ubijeno u napadu dronom u sjeverozapadnom Khan Younisu u južnoj Gazi.

Troje je ubijeno, a četvrti je povrijeđen kada su izraelske snage granatirale grupu civila koji su čekali u blizini centra za distribuciju pomoći u ulici Salah al-Din u centralnoj Gazi.

U naselju Al-Tuffah u gradu Gazi, još dva civila su ubijena, a nekoliko drugih je teško ranjeno u napadu dronom usmjerenom na okupljanje stanovnika u području al-Zarqa.

U međuvremenu, izraelske snage nastavile su rušenje i bombardiranje u naseljima Zeitoun i Sabra u gradu Gazi, izvijestila je službena novinska agencija Wafa.

Izrael je ubio više od 62.100 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

