Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, obišao je pripadnike Oružanih snaga BiH (OS BiH) angažovane na gašenju požara na teritoriji Crne Gore.

Helikopterska posada OS BiH angažovana je u Crnoj Gori u okviru NATO-ovog Evroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na prirodne katastrofe (EADRCC), saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Prilikom obilaska helikopterske posade Oružanih snaga BiH konstatovano je da su pripadnici izuzetno spremni i motivisani, te da već peti dan uspješno učestvuju u akcijama gašenja požara na području Stijene Piperske, Gornje Mrke, Bioča, Seoca, Kopilja i Daibarske Gore. Helikopterska posada je obavljala izuzetno težak i rizičan posao ali sa velikom željom da se zaštiti ugroženo stanovništvo i njihova imovina, navodi se u saopćenju.

„Ponosan sam na spremnost i motivaciju naših pilota", kazao je Helez nakon obilaska.