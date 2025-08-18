REGIJA
Helez obišao helikopterski tim OS BiH koji gasi požar u Crnoj Gori
Helikopterska posada OS BiH angažovana je u Crnoj Gori u okviru NATO-ovog EADRCC-a, a ministar odbrane BiH kazao je kako je "ponosan na spremnost i motivaciju naših pilota".
„Ponosan sam na spremnost i motivaciju naših pilota", kazao je Helez nakon obilaska. / AA
18 August 2025

Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, obišao je pripadnike Oružanih snaga BiH (OS BiH) angažovane na gašenju požara na teritoriji Crne Gore.

Helikopterska posada OS BiH angažovana je u Crnoj Gori u okviru NATO-ovog Evroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na prirodne katastrofe (EADRCC), saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Prilikom obilaska helikopterske posade Oružanih snaga BiH konstatovano je da su pripadnici izuzetno spremni i motivisani, te da već peti dan uspješno učestvuju u akcijama gašenja požara na području Stijene Piperske, Gornje Mrke, Bioča, Seoca, Kopilja i Daibarske Gore. Helikopterska posada je obavljala izuzetno težak i rizičan posao ali sa velikom željom da se zaštiti ugroženo stanovništvo i njihova imovina, navodi se u saopćenju.

„Ponosan sam na spremnost i motivaciju naših pilota", kazao je Helez nakon obilaska.

U Helezovoj delegaciji bili su zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse generalmajor Mirsad Ahmić i komandant Brigade zračnih snaga i PZO brigadir Radenko Prerad.

Tokom posjete, Helez se sastao sa ministrom odbrane Crne Gore Draganom Krapovićem na na aerodromu Golubovci u Podgorici. Razgovarano je o unapređenju saradnje u oblasti odbrane, kao i o zajedničkim naporima u odgovoru na prirodne nesreće.

Tokom akcije gašenja požara helikopteri OS BiH su utrošili 19 sati resursa, izbačeno je ukupno 157 tona vode, uz učešće timova iz pet zemalja.

Helikoptersku posadu OS BiH čine kapetani posade major Mevludin Agić i major Jasmin Mašić, pilot Zejd Arnaut, letači tehničari stariji vodnici Benjamin Džanko i Nemanja Subotić, te specijalac za vezu Službe traganja i spašavanja (STS) kaplar Mihajlo Koroman.

