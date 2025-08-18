Zahtjev za produljenjem roka od 30 dana vlasnik broda, tvrtka Med Fuel S.r.l., podnio je 14. kolovoza, ističući da zbog složenih logističkih i tehničkih priprema nije moguće ukloniti brod u prvotno zadanom sedmodnevnom roku.

"Svi naši napori usmjereni su na pripremu broda za siguran i zakonit odlazak iz Brodosplita i hrvatskih teritorijalnih voda, no operativno nije moguće dovršiti sve potrebne radnje u sedam dana", naveli su u zahtjevu.

U zahtjevu se detaljno opisuje niz potrebnih aktivnosti, uključujući ponovno osposobljavanje kritičnih brodskih sustava, pripremu posade za sigurno isplovljavanje, postupno pokretanje generatora koji su bili stavljeni u stanje mirovanja, sklapanje osiguranja za tegljenje, uključujući zaštitu od onečišćenja i eventualnih sudara, te pribavljanje certifikata od ovlaštenog inspektora i odobrenja Klasifikacijskog društva. Također je potrebno osigurati asistenciju tegljača koji udovoljavaju uvjetima zastave broda, Republike Italije.

Ministarstvo je u priopćenju pojasnilo da je uvažilo argumente vlasnika broda i donijelo Rješenje o izmjeni ranijeg rješenja od 11. kolovoza te novim rješenjem Brodosplitu i tvrtki Med Fuel S.r.l. dalo rok od 15 dana za uklanjanje broda iz luke posebne namjene i hrvatskog teritorijalnog mora.