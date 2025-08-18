REGIJA
Protesti pod nazivom „Gde smo ono stali?“ širom Srbije
Širom Srbije, već šestu noć zaredom, održavaju se protesti studenata u blokadi visokoškolskih ustanova i građana.
Antivladini demonstranti protestuju ispred kancelarija vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Valjevu, Srbija, 16. avgusta 2025. / Reuters
Protesti građana i studenata u blokadi visokoškolskih ustanova održavaju se i večeras širom Srbije.


Okupljanja su planirana na više lokacija u Beogradu, glavnom gradu Srbije, ali i u Požegi, Valjevu, Boru, Zrenjaninu, Ivanjici, Kostolcu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Srbobranu, Inđiji i Obrenovcu, uz poruku „Gde smo ono stali?“.

Prethodnih dana iz Srbije su stizale slike sukoba između demonstranata i policije, kao i incidenata poput demoliranja prostorija vladajuće Srpske napredne stranke, lokalne uprave, suda i tužiteljstva u Valjevu, a incidenti su zabilježeni i u Beogradu i Novom Sadu.

Val protesta, koji su do unazad nekoliko dana bili uglavnom mirni, pokrenuli su studenti nakon tragedije u novembru 2024, kada je u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici poginulo 16 osoba.

Prosvjednici za nesreću krive vlast, a među glavnim zahtjevima su vladavina prava, neovisne institucije i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora – što vlast zasad odbija učiniti.

