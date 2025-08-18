Protesti građana i studenata u blokadi visokoškolskih ustanova održavaju se i večeras širom Srbije.



Okupljanja su planirana na više lokacija u Beogradu, glavnom gradu Srbije, ali i u Požegi, Valjevu, Boru, Zrenjaninu, Ivanjici, Kostolcu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Srbobranu, Inđiji i Obrenovcu, uz poruku „Gde smo ono stali?“.

Prethodnih dana iz Srbije su stizale slike sukoba između demonstranata i policije, kao i incidenata poput demoliranja prostorija vladajuće Srpske napredne stranke, lokalne uprave, suda i tužiteljstva u Valjevu, a incidenti su zabilježeni i u Beogradu i Novom Sadu.