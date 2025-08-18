Milorad Dodik je u ponedjeljak oštro reagovao na odluku Suda Bosne i Hercegovine o potvrđivanju rješenja Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika bh. entiteta Republika srpska, poručivši da neće prihvatiti ono što je nazvao "nepoštivanjem Ustava i volje naroda".

"Nisu poštovali Ustav BiH, nisu poštovali Ustav Republike srpske, nisu poštovali zakon, a ja bih trebao da poštujem njihovo nepoštovanje svega! Neću to poštovati. Poštovat ću volju srpskog naroda", objavio je Dodik na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Optužujući institucije i međunarodne aktere za aroganciju, dodao je: "Bili ste arogantni i oholi, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti."