Milorad Dodik je u ponedjeljak oštro reagovao na odluku Suda Bosne i Hercegovine o potvrđivanju rješenja Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika bh. entiteta Republika srpska, poručivši da neće prihvatiti ono što je nazvao "nepoštivanjem Ustava i volje naroda".
"Nisu poštovali Ustav BiH, nisu poštovali Ustav Republike srpske, nisu poštovali zakon, a ja bih trebao da poštujem njihovo nepoštovanje svega! Neću to poštovati. Poštovat ću volju srpskog naroda", objavio je Dodik na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Optužujući institucije i međunarodne aktere za aroganciju, dodao je: "Bili ste arogantni i oholi, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti."
Dodik je insistirao da ostaje predsjednik Republike srpske bez obzira na odluku.
"Narod me je izabrao, strana vlada me neće smijeniti! Vi idite svojim putem, mi ćemo našim. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti", kazao je.
Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je Apelaciono vijeće Suda BiH odbilo kao neosnovanu Dodikovu žalbu protiv odluke Centralne izborne komisije od 6. augusta o prestanku njegovog mandata nakon pravosnažne presude početkom mjeseca.