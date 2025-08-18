REGIJA
Obučen 201 policajac iz Sjeverne Mitrovice uz podršku EULEX-a
Sudionici su kroz razmjenu iskustava i analizu praktičnih slučajeva usvajali savremene pristupe radu u osjetljivim situacijama.
201 policijski službenik Regionalne direkcije policije Mitrovica Sjever završio je obuku na temu “Komunikacija za deeskalaciju i rodna osjetljivost“. / AA
18 August 2025

Ukupno 201 policijski službenik Regionalne direkcije policije Mitrovica Sjever završio je obuku na temu “Komunikacija za deeskalaciju i rodna osjetljivost“, saopćila je Kosovska policija.

Radionica je trajala od juna, a završena je danas u prostorijama Direkcije.

Obuka, organizirana u saradnji EULEX-a i Kosovske policije, bila je usmjerena na jačanje profesionalnih kapaciteta kroz efikasnu komunikaciju, prevenciju sukoba i promoviranje ravnopravnosti.

Sudionici su kroz razmjenu iskustava i analizu praktičnih slučajeva usvajali savremene pristupe radu u osjetljivim situacijama.

Kosovska policija zahvalila je EULEX-u na podršci, naglašavajući važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i posvećenosti zaštiti ljudskih prava i ravnopravnosti svih građana.

