Ukupno 201 policijski službenik Regionalne direkcije policije Mitrovica Sjever završio je obuku na temu “Komunikacija za deeskalaciju i rodna osjetljivost“, saopćila je Kosovska policija.
Radionica je trajala od juna, a završena je danas u prostorijama Direkcije.
Obuka, organizirana u saradnji EULEX-a i Kosovske policije, bila je usmjerena na jačanje profesionalnih kapaciteta kroz efikasnu komunikaciju, prevenciju sukoba i promoviranje ravnopravnosti.
Sudionici su kroz razmjenu iskustava i analizu praktičnih slučajeva usvajali savremene pristupe radu u osjetljivim situacijama.
Kosovska policija zahvalila je EULEX-u na podršci, naglašavajući važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i posvećenosti zaštiti ljudskih prava i ravnopravnosti svih građana.