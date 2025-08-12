Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan u utorak je, na zahtjev Kijeva, telefonom razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkiye.
Tokom razgovora, lideri su razmijenili mišljenja o bilateralnim odnosima između Turkiye i Ukrajine, kao i o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima, navedeno je na platformi X.
Erdogan je istakao napredak ostvaren u direktnim pregovorima između Ukrajine i Rusije u Istanbulu, ocijenivši ga vrijednim. Izrazio je nadu da će “značajni rezultati u vezi s primirjem” biti postignuti u predstojećim rundama pregovora, koje smatra ključnim korakom ka dugoročnom miru.
Također je poručio da je Turkiye spremna ugostiti samit na nivou lidera radi dodatne podrške mirovnom procesu. Naglasio je kako bi “formiranje radnih grupa u vojnim, humanitarnim i političkim oblastima otvorilo put za održavanje samita”.
Turski predsjednik je ponovio čvrstu podršku Ankare “suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine”, naglasivši ulogu Turkiye kao ključnog posrednika u procesu okončanja sukoba.