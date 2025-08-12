Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan u utorak je, na zahtjev Kijeva, telefonom razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkiye.

Tokom razgovora, lideri su razmijenili mišljenja o bilateralnim odnosima između Turkiye i Ukrajine, kao i o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima, navedeno je na platformi X.

Erdogan je istakao napredak ostvaren u direktnim pregovorima između Ukrajine i Rusije u Istanbulu, ocijenivši ga vrijednim. Izrazio je nadu da će “značajni rezultati u vezi s primirjem” biti postignuti u predstojećim rundama pregovora, koje smatra ključnim korakom ka dugoročnom miru.