POLITIKA
2 minuta čitanja
Zelenski: Ukrajina otvorena za izbore, traži sigurnosne garancije od SAD-a
"Ukrajina je spremna za diplomatski način okončanja ovog rata", rekao je ukrajinski predsjednik.
Zelenski: Ukrajina otvorena za izbore, traži sigurnosne garancije od SAD-a
Zelenski je također pozdravio ideju trilateralnih razgovora s Trumpom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. / AP
18 August 2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je Kijev spreman održati izbore kada bude garantovana sigurnost i naglasio da su vojna podrška i sigurnosne garancije iz SAD-a ključni za mirovni sporazum s Rusijom.

"Hvala vam puno na vašim naporima, ličnim naporima, da se zaustave ubistva i prekine ovaj rat", rekao je Zelenski Trumpu tokom razgovora u Ovalnom uredu.

"Ukrajina je spremna za diplomatski način okončanja ovog rata", dodao je ukrajinski predsjednik.

Odgovarajući na pitanje novinara, Zelenski je istakao da se izbori mogu održati "ako je sigurnost garantovana".

"Otvoreni smo za izbore. Moramo stvoriti sigurnosne uslove kako bi ljudima bilo moguće da glasaju na demokratskim, otvorenim i zakonitim izborima", rekao je Zelenski.

Govoreći o sigurnosnim garancijama, predsjednik Ukrajine rekao je da potrebe njegove zemlje uključuju i jačanje vlastitih snaga i dugoročnu posvećenost SAD-a.

Preporučeno

"Niko u Evropi nema toliko sistema protivvazdušne odbrane kao što su Patrioti, naprimjer. To nam je jako potrebno", rekao je, dodajući da bi garancije uključivale "snažnu ukrajinsku vojsku, oružje, obuku, obavještajne kapacitete" kao i šire uključivanje SAD-a.

Zelenski je također pozdravio ideju trilateralnih razgovora s Trumpom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nazivajući to vrlo dobrim signalom.

Trump učestvuje u seriji ključnih sastanaka s ciljem oblikovanja potencijalnog mirovnog plana za Ukrajinu.

U petak je Trump razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Anchorageu, na Aljasci, što je prvi susret američkog i ruskog lidera od početka rata 2022. godine.

Nakon razgovora sa Zelenskim u Washingtonu, Trump će se pridružiti evropskim liderima na daljnim razgovorima o budućnosti Ukrajine i mogućim sigurnosnim aranžmanima.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us