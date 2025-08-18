Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je Kijev spreman održati izbore kada bude garantovana sigurnost i naglasio da su vojna podrška i sigurnosne garancije iz SAD-a ključni za mirovni sporazum s Rusijom.

"Hvala vam puno na vašim naporima, ličnim naporima, da se zaustave ubistva i prekine ovaj rat", rekao je Zelenski Trumpu tokom razgovora u Ovalnom uredu.

"Ukrajina je spremna za diplomatski način okončanja ovog rata", dodao je ukrajinski predsjednik.

Odgovarajući na pitanje novinara, Zelenski je istakao da se izbori mogu održati "ako je sigurnost garantovana".

"Otvoreni smo za izbore. Moramo stvoriti sigurnosne uslove kako bi ljudima bilo moguće da glasaju na demokratskim, otvorenim i zakonitim izborima", rekao je Zelenski.

Govoreći o sigurnosnim garancijama, predsjednik Ukrajine rekao je da potrebe njegove zemlje uključuju i jačanje vlastitih snaga i dugoročnu posvećenost SAD-a.