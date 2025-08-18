POLITIKA
Trump optimističan da Evropa i SAD mogu postići dogovor o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu
Optimističan sam da zajedno možemo postići dogovor koji bi odvratio svaku buduću agresiju protiv Ukrajine, rekao je američki predsjednik
"Mislim da će evropske nacije preuzeti veliki dio tereta. Mi ćemo im pomoći i učiniti to vrlo sigurnim", dodao je. / AP
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je optimističan da će SAD i Evropa moći postići dogovor o pružanju sigurnosnih garancija Ukrajini kao dijelu potencijalnog mirovnog sporazuma za okončanje rata s Rusijom.

"Optimističan sam da zajedno možemo postići dogovor koji bi odvratio svaku buduću agresiju protiv Ukrajine, a zapravo mislim da je neće ni biti", rekao je dok je u Bijeloj kući ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i druge evropske lidere.

"Mislim da će evropske nacije preuzeti veliki dio tereta. Mi ćemo im pomoći i učiniti to vrlo sigurnim", dodao je.

Trump je također rekao da će lideri razgovarati o teritorijalnim zamjenama između Rusije i Ukrajine "uzimajući u obzir trenutnu liniju kontakta. To znači ratnu zonu."


