Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je optimističan da će SAD i Evropa moći postići dogovor o pružanju sigurnosnih garancija Ukrajini kao dijelu potencijalnog mirovnog sporazuma za okončanje rata s Rusijom.

"Optimističan sam da zajedno možemo postići dogovor koji bi odvratio svaku buduću agresiju protiv Ukrajine, a zapravo mislim da je neće ni biti", rekao je dok je u Bijeloj kući ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i druge evropske lidere.

"Mislim da će evropske nacije preuzeti veliki dio tereta. Mi ćemo im pomoći i učiniti to vrlo sigurnim", dodao je.