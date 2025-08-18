Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poručio je kako hrvatski vojnici neće sudjelovati u ratu u Ukrajini, bez obzira na međunarodne političke inicijative u kojima sudjeluje hrvatska Vlada.

“Budući da se predsjednik Vlade ovih dana uključio u razgovore tzv. Koalicije voljnih, koju čine i države čiji lideri najavljuju slanje svojih vojnika u Ukrajinu, podsjećam kako je Hrvatska članica Evropske unije i NATO-a te ima obveze isključivo unutar tih saveza“, naveo je Milanović u objavi na društvenoj mreži Facebook.

Naglasio je da Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja izvan okvira EU i NATO-a.