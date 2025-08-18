Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je izjavio da će "teritorijalna pitanja" biti na dnevnom redu predstojećeg trilateralnog sastanka na kojem će učestvovati Rusija, SAD i evropski lideri, naglašavajući da predsjednik Donald Trump radi na organizaciji tih razgovora.
Govoreći na sastanku u Washingtonu s Trumpom i liderima EU-a, Zelenski je rekao da su razgovarali o "vrlo osjetljivim tačkama", uključujući sigurnosne garancije i humanitarna pitanja.
"Ono što je veoma važno jeste da ćemo sve osjetljive stvari, teritorijalna pitanja i druge, raspravljati na nivou lidera tokom trilateralnog sastanka", rekao je.
Prema njegovim riječima, Trump se obavezao pokušati organizirati takav format.
"Predsjednik Trump će pokušati organizirati takav sastanak i rekao je da, bez obzira hoće li doći ili ne, Ukrajina će biti sretna ako vi učestvujete", dodao je Zelenski.
Ukrajinski predsjednik je također izrazio zahvalnost za američko uključivanje u moguće sigurnosne garancije, kao i u humanitarna pitanja.
"Veoma je važno što SAD daju tako snažan signal i spremne su za sigurnosne garancije", kazao je.
Ova izjava uslijedila je nakon Trumpovog samita prošlog petka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, što je bio prvi susret američkog i ruskog lidera od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine.
Trump je ranije rekao da traži mirovni sporazum koji bi mogao uključivati teritorijalne ustupke, dok Zelenski insistira na snažnim sigurnosnim garancijama i humanitarnim mjerama uz bilo kakve pregovore s Moskvom, do sada isključujući teritorijalne ustupke.