Izraelski ministar odbrane Israel Katz obećao je u ponedjeljak intenziviranje zračnih na Gazu i visoke zgrade u sjevernom Pojasu Gaze.

"Danas će snažan uragan pogoditi nebo nad Gazom, a krovovi terorističkih tornjeva će se tresti", napisao je Katz na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

U petak je izraelska vojska počela bombardovati višespratne zgrade u kojima su smještene stotine raseljenih civila u Gazi, tvrdeći da cilja infrastrukturu Hamasa.

Katz je rekao da vojska "nastavlja po planu i priprema se proširiti manevar kako bi porazila Gazu", osim ako se ne oslobode svi taoci koji se drže u Gazi.

U izraelskom genocidnom ratu u Gazi od 7. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 64.000 Palestinaca.

Od oko 50 talaca za koje se kaže da su još uvijek u Gazi, vjeruje se da je čak 20 živo.