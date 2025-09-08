Izraelski ministar odbrane Israel Katz obećao je u ponedjeljak intenziviranje zračnih na Gazu i visoke zgrade u sjevernom Pojasu Gaze.
"Danas će snažan uragan pogoditi nebo nad Gazom, a krovovi terorističkih tornjeva će se tresti", napisao je Katz na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
U petak je izraelska vojska počela bombardovati višespratne zgrade u kojima su smještene stotine raseljenih civila u Gazi, tvrdeći da cilja infrastrukturu Hamasa.
Katz je rekao da vojska "nastavlja po planu i priprema se proširiti manevar kako bi porazila Gazu", osim ako se ne oslobode svi taoci koji se drže u Gazi.
U izraelskom genocidnom ratu u Gazi od 7. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 64.000 Palestinaca.
Od oko 50 talaca za koje se kaže da su još uvijek u Gazi, vjeruje se da je čak 20 živo.
Vojna kampanja uništila je enklavu, koja se suočava s glađu.
Prema međunarodnoj organizaciji za ljudska prava "Human Rights Watch", Izrael je uništio 90 posto infrastrukture Gaze, uključujući stambene kuće, i prisiljavajući skoro milion građana da se sklone u škole i univerzitetske zgrade.
Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za vojnu okupaciju grada Gaze u augustu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.