RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Izraelski ministar odbrane prijeti intenziviranjem napada na Gazu
Snažan uragan će pogoditi nebo nad Gazom, a krovovi terorističkih tornjeva će se tresti, poručio je Israel Katz.
Izraelski ministar odbrane prijeti intenziviranjem napada na Gazu
U izraelskom genocidnom ratu u Gazi od 7. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 64.000 Palestinaca. / Reuters
8 Septembar 2025

Izraelski ministar odbrane Israel Katz obećao je u ponedjeljak intenziviranje zračnih na Gazu i visoke zgrade u sjevernom Pojasu Gaze.

"Danas će snažan uragan pogoditi nebo nad Gazom, a krovovi terorističkih tornjeva će se tresti", napisao je Katz na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

U petak je izraelska vojska počela bombardovati višespratne zgrade u kojima su smještene stotine raseljenih civila u Gazi, tvrdeći da cilja infrastrukturu Hamasa.

Katz je rekao da vojska "nastavlja po planu i priprema se proširiti manevar kako bi porazila Gazu", osim ako se ne oslobode svi taoci koji se drže u Gazi.

U izraelskom genocidnom ratu u Gazi od 7. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 64.000 Palestinaca.

Od oko 50 talaca za koje se kaže da su još uvijek u Gazi, vjeruje se da je čak 20 živo.

Preporučeno

Vojna kampanja uništila je enklavu, koja se suočava s glađu.

Prema međunarodnoj organizaciji za ljudska prava "Human Rights Watch", Izrael je uništio 90 posto infrastrukture Gaze, uključujući stambene kuće, i prisiljavajući skoro milion građana da se sklone u škole i univerzitetske zgrade.

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za vojnu okupaciju grada Gaze u augustu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us