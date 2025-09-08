Španija je u ponedjeljak opozvala svog ambasadora iz Tel Aviva nakon što je izraelska vlada optužila Madrid za antisemitizam i zabranila dvjema španskim ministricama ulazak u Izrael.

Ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares opozvao je izaslanika "suočen s klevetničkim optužbama i neprihvatljivim mjerama protiv dva člana vlade", prema izvorima koje citira španski list "El Pais".

Ranije u ponedjeljak, premijer Pedro Sanchez najavio je devet mjera usmjerenih na zaustavljanje onoga što je nazvao genocidom u Gazi. One uključuju trajni embargo na oružje, zabranu uvoza s okupiranih teritorija i zabranu ulaska u Španiju osobama uključenim u rat u Gazi.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar odgovorio je na društvenoj mreži američke kompanije X, nazvavši Sanchezovu vladu "antisemitskom" i objavivši da će zamjenici premijera Yolandi Diaz i ministrici mladih Siri Rego biti zabranjen ulazak u Izrael.

"Ponosno je što me genocidna država zabranjuje", odgovorila je Diaz.