Španija je u ponedjeljak opozvala svog ambasadora iz Tel Aviva nakon što je izraelska vlada optužila Madrid za antisemitizam i zabranila dvjema španskim ministricama ulazak u Izrael.
Ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares opozvao je izaslanika "suočen s klevetničkim optužbama i neprihvatljivim mjerama protiv dva člana vlade", prema izvorima koje citira španski list "El Pais".
Ranije u ponedjeljak, premijer Pedro Sanchez najavio je devet mjera usmjerenih na zaustavljanje onoga što je nazvao genocidom u Gazi. One uključuju trajni embargo na oružje, zabranu uvoza s okupiranih teritorija i zabranu ulaska u Španiju osobama uključenim u rat u Gazi.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar odgovorio je na društvenoj mreži američke kompanije X, nazvavši Sanchezovu vladu "antisemitskom" i objavivši da će zamjenici premijera Yolandi Diaz i ministrici mladih Siri Rego biti zabranjen ulazak u Izrael.
"Ponosno je što me genocidna država zabranjuje", odgovorila je Diaz.
Sa'ar je također rekao da će Izrael obavjestiti svoje saveznike o neprijateljskom ponašanju španske vlade i antisemitskoj i nasilnoj prirodi izjava koje su dali njeni ministri.
Kasnije u ponedjeljak, Španija je osudila teroristički napad u Jerusalemu u kojem je ubijeno šest osoba, uključujući i jednog španskog državljanina.
Spor se nastavio eskalirati, Španija je opozvala svog ambasadora, a Sa'ar se još jednom porukom oglasio na društvenim mrežama.
"Sanchez se petljao s pogrešnim ljudima. Dani inkvizicije, progona i protjerivanja su prošli. Izrael je jaka i suverena zemlja", poručio je.