Zdravstveni sindikati u Gazi pozvali su u ponedjeljak međunarodnu zajednicu i relevantne organizacije da olakšaju nesmetan dolazak Globalne flote Sumud, koja prevozi pomoć u blokiranu palestinsku enklavu.

Ljekar Halil Dakran iz bolnice Al-Aksa, govoreći u ime zdravstvenih sindikata, podsjetio je da Gaza trpi tešku blokadu već 18 godina, a flotu je opisao kao pobjedu za savjest čovječanstva.

Globalna flota Sumud je međunarodna humanitarna inicijativa pokrenuta u julu 2025. godine, koja se sastoji od više od 50 plovila koja su isplovila iz luka poput Barselone s ciljem probijanja izraelske pomorske blokade Pojasa Gaze.