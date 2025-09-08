Zdravstveni sindikati u Gazi pozvali su u ponedjeljak međunarodnu zajednicu i relevantne organizacije da olakšaju nesmetan dolazak Globalne flote Sumud, koja prevozi pomoć u blokiranu palestinsku enklavu.
Ljekar Halil Dakran iz bolnice Al-Aksa, govoreći u ime zdravstvenih sindikata, podsjetio je da Gaza trpi tešku blokadu već 18 godina, a flotu je opisao kao pobjedu za savjest čovječanstva.
Globalna flota Sumud je međunarodna humanitarna inicijativa pokrenuta u julu 2025. godine, koja se sastoji od više od 50 plovila koja su isplovila iz luka poput Barselone s ciljem probijanja izraelske pomorske blokade Pojasa Gaze.
Njen primarni cilj je dostava osnovne pomoći, kao što su hrana, lijekovi i zalihe, u Gazu, gdje je službeno proglašena glad.
Krajem prošlog mjeseca gotovo 20 brodova napustilo je Barselonu kao dio Globalne flote Sumud, a ranije ove sedmice uslijedio je još jedan konvoj iz Genove u Italiji.
Treća flota trebala je u srijedu isploviti iz Tunisa prije nego što nastavi prema Gazi kako bi probila opsadu.