RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Zdravstveni sindikati u Gazi pozivaju na siguran dolazak Globalne flote Sumud
Ljekar Halil Dakran iz bolnice Al-Aksa, govoreći u ime zdravstvenih sindikata, podsjetio je da Gaza trpi tešku blokadu već 18 godina, a flotu je opisao kao pobjedu za savjest čovječanstva.
Zdravstveni sindikati u Gazi pozivaju na siguran dolazak Globalne flote Sumud
Globalna flota Sumud je međunarodna humanitarna inicijativa pokrenuta u julu 2025. godine. / AA
8 Septembar 2025

Zdravstveni sindikati u Gazi pozvali su u ponedjeljak međunarodnu zajednicu i relevantne organizacije da olakšaju nesmetan dolazak Globalne flote Sumud, koja prevozi pomoć u blokiranu palestinsku enklavu.

Ljekar Halil Dakran iz bolnice Al-Aksa, govoreći u ime zdravstvenih sindikata, podsjetio je da Gaza trpi tešku blokadu već 18 godina, a flotu je opisao kao pobjedu za savjest čovječanstva.

Globalna flota Sumud je međunarodna humanitarna inicijativa pokrenuta u julu 2025. godine, koja se sastoji od više od 50 plovila koja su isplovila iz luka poput Barselone s ciljem probijanja izraelske pomorske blokade Pojasa Gaze.

Preporučeno

Njen primarni cilj je dostava osnovne pomoći, kao što su hrana, lijekovi i zalihe, u Gazu, gdje je službeno proglašena glad.

Krajem prošlog mjeseca gotovo 20 brodova napustilo je Barselonu kao dio Globalne flote Sumud, a ranije ove sedmice uslijedio je još jedan konvoj iz Genove u Italiji.

Treća flota trebala je u srijedu isploviti iz Tunisa prije nego što nastavi prema Gazi kako bi probila opsadu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us