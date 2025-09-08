8 Septembar 2025
Izraelska vojska je u ponedjeljak izvela zračni napad na sedmospratnu zgradu poznatu kao "toranj Al-Roya" u gradu Gazi.
Zgrada je potpuno uništena u napadu, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a mnoge druge su povrijeđene u okolnom području.
Izrael je u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. ubio više od 64.500 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.