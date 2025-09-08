Izraelska vojska je u ponedjeljak izvela zračni napad na sedmospratnu zgradu poznatu kao "toranj Al-Roya" u gradu Gazi.

Zgrada je potpuno uništena u napadu, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a mnoge druge su povrijeđene u okolnom području.

Izrael je u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. ubio više od 64.500 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu.