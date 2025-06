Brazilski aktivista Thiago Avila, koji je pritvoren nakon hapšenja na brodu za pomoć "Madleen" koji je išao prema Gazi, započeo je štrajk glađu, saopćila je u utorak izraelska organizacija za ljudska prava i pravni centar Adalah.

Izraelske snage zaplijenile su brod u međunarodnim vodama rano u ponedjeljak, pritvorivši 12 aktivista iz nekoliko zemalja dok su pokušavali doći do Pojasa Gaze s humanitarnom pomoći kako bi osporili izraelsku blokadu.

Među aktivistima su bili građani Brazila, Francuske, Holandije, Njemačke, Švedske, Španije i Turkiye.

Četvero aktivista je deportovano iz Izraela u utorak, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg, dok se preostalih osam, koji su odbili potpisati naloge za deportaciju, drže u zatvoru Givon u Ramli u Izraelu.

Osmero se u utorak pojavilo pred pritvorskim sudom u Ramli, suočeni s nalozima za deportaciju koje je izdalo izraelsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, objavio je Adalah.

Adalahov pravni tim, koji se sastojao od advokata Hadeela Abu Saleha, Lubne Tomu i advokata volontera Afnana Khalife, tvrdio je tokom petosatnog saslušanja da je izraelsko presretanje broda "Madleen", koji je dio Koalicije Flotile slobode, a čiji je cilj bio probijanje blokade Gaze, prekršilo međunarodno pravo.

Tim je tvrdio da su aktivisti prisilno dovedeni u Izrael iz međunarodnih voda, nazivajući ih "ilegalnim infiltratorima" bez pravnog osnova, objavio je Adalah.

Advokati su osudili izraelsku blokadu Gaze kao nezakonit čin kolektivnog kažnjavanja usmjerenog na izgladnjivanje civila i kršenje privremenih mjera koje je izdao Međunarodni sud pravde u tužbi Južne Afrike za genocid protiv Izraela. Tvrdili su da su aktivisti djelovali u okviru svojih zakonskih prava da dostave humanitarnu pomoć Gazi, gdje se stanovnici suočavaju s rizikom od gladi.

Pravni tim je zahtijevao trenutno i bezuslovno puštanje aktivista i njihov povratak na "Madleen" kako bi završili svoju misiju dostave pomoći Gazi prije povratka u svoje matične zemlje.

Tvrdili su da Izrael nema jurisdikciju, jer je plovilo presretnuto u međunarodnim vodama, što pritvaranja i naredbe o deportaciji čini nezakonitim, prema navodima centra.

Pritvoreni aktivisti su izjavili da su "oteti" i prisilno dovedeni u Izrael, naglašavajući da je njihov jedini cilj bio probiti izraelsku opsadu i dostaviti pomoć stanovnicima Gaze, rekao je Adalah.

Žalili su se i na nehigijenske uslove u pritvoru, uključujući stjenice i nepitku vodu iz slavine.

Izraelske vlasti su zatražile od suda da aktiviste drži u pritvoru do njihove deportacije prema izraelskom Zakonu o ulasku, koji dozvoljava pritvor do 72 sata za one koji odbijaju dobrovoljni odlazak.

Centar je ponovio svoj poziv za trenutno puštanje aktivista na slobodu i povratak u njihove matične zemlje, očekujući skoru sudsku odluku.

Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, provodi brutalnu ofanzivu u Gazi od oktobra 2023. godine, ubivši skoro 55.000 Palestinaca, većinom žena i djece.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.