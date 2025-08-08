Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk u petak je pozvao Izrael da odmah obustavi planove za punu vojnu okupaciju pojasa Gaze, upozoravajući da bi takav potez predstavljao kršenje međunarodnog prava i izazvao dodatnu masovnu patnju.

"Turk je naveo da ovaj plan protivriječi odluci Međunarodnog suda pravde prema kojoj Izrael mora što prije okončati svoju okupaciju", saopćeno je iz Ureda UN-a za ljudska prava.

Dodao je da plan podriva dogovoreno rješenje sa dvije države i palestinsko pravo na samoopredjeljenje.

"Svim dostupnim dokazima do sada, ova daljnja eskalacija rezultirat će masovnim prisilnim raseljavanjem, većim brojem ubistava, nepodnošljivom patnjom, besmislenim razaranjem i zločinima protiv čovječnosti", upozorio je.