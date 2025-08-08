Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk u petak je pozvao Izrael da odmah obustavi planove za punu vojnu okupaciju pojasa Gaze, upozoravajući da bi takav potez predstavljao kršenje međunarodnog prava i izazvao dodatnu masovnu patnju.
"Turk je naveo da ovaj plan protivriječi odluci Međunarodnog suda pravde prema kojoj Izrael mora što prije okončati svoju okupaciju", saopćeno je iz Ureda UN-a za ljudska prava.
Dodao je da plan podriva dogovoreno rješenje sa dvije države i palestinsko pravo na samoopredjeljenje.
"Svim dostupnim dokazima do sada, ova daljnja eskalacija rezultirat će masovnim prisilnim raseljavanjem, većim brojem ubistava, nepodnošljivom patnjom, besmislenim razaranjem i zločinima protiv čovječnosti", upozorio je.
Istakao je da rat u Gazi mora odmah prestati i da Izraelci i Palestinci moraju imati mogućnost živjeti jedni pored drugih u miru.
Turk je pozvao izraelsku vladu da se usredsredi na spašavanje civilnih života u Gazi dopuštajući potpuni i nesmetani protok humanitarne pomoći u enklavu.
Također je zatražio hitno i bezuslovno oslobađanje talaca koje drže palestinske oružane grupe, kao i puštanje Palestinaca koje Izrael proizvoljno drži u pritvoru.
"Umjesto da pojačava ovaj rat, izraelska vlada treba da uloži sve napore u spašavanje života civila u Gazi", rekao je Turk, upozoravajući da će dalja eskalacija samo produžiti patnju i razaranja.